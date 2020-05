Pinligt kiks på tv: - Jeg føler mig så skyldig

Søndag aften løb sidste afsnit af 'Hvem vil være millionær' over skærmen på TV2 Charlie i denne omgang, og traditionen tro var det med Christian Degn i den varme stol som vært.

Under søndagens program havde han blandt andre deltageren Christina i studiet for at quizze, og da hun var nået til spørgsmålet til 50.000 kroner, blev hun stillet et spørgsmål om den ikoniske film 'Grease', som hun ikke kendte svaret på. Hun valgte derfor at spørge om hjælp og benytte sig af en livline.

Christina valgte at bruge den nye livline 'Spørg værten', og dermed lagde hun mere eller mindre sin skæbne i 'Hvem vil være millionær' i Christian Degns hænder.

Det skete i forbindelse med følgende spørgsmål:

'Hvilken af disse 'Grease'-sange, kan man høre hen mod slutningen af filmen?'

A: Hoplesly Devoted To You

B: Summer Nights

C: You're The One That I Want

D: Greased Lightnin'

Kendte ikke svaret

Desværre kendte Christian Degn heller ikke umiddelbart svaret på det spørgsmål.

- Aaaarh - Det er det, jeg tænker. Jeg vil så gerne hjælpe dig, udbryder vært Christian Degn, da han får stillet spørgsmålet i programmet.

- Jeg tror ikke, det er A. Jeg ved ikke hvorfor, og C er lidt for happy til at være et slutnummer, tænker jeg. Umiddelbart synes jeg, at B lyder som sådan en, der er tonen ud. Jeg ville hælde til B eller D. Gud, hvor jeg tænker en masse vrøvl. Den er svær. Hvis jeg skulle gætte hjemme i sofaen, ville jeg sige D. Men jeg er godt nok ikke sikker. Du har også flere livliner, tænker jeg, siger han videre.

Christina er selv meget i tvivl, men vælger i sidste ende at gå med Christian Degns mavefornemmelse og sige D. Svaret viser sig desværre at være forkert, og derfor må hun gå slukøret derfra med kun 5000 kroner på lommen i stedet for at være sikret 50.000 kroner. Det rigtige svar var nemlig C.

Det forkerte svar får øjeblikkeligt Christian Degn til at få enormt dårlig samvittighed.

- Nej. Det må du altså undskylde, siger 'Hvem vil være millionær'-værten henvendt til Christina, der dog tager situationen pænt og påpeger, at hun heller ikke selv havde det rigtige svar.

- Du var mega sej. Jeg havde troet, at vi skulle vinde mange penge til dig. Det var 'Vild med dans', der endte i en stor katastrofe. Christina, det må du virkelig, virkelig undskylde. Men hvor var det en fornøjelse at have dig med. Åh. Jeg føler mig så skyldig. Undskyld, Christina, og alle jer, der elsker 'Grease', siger Christian Degn videre i programmet.

Christian Degn sammen med deltageren Christina, der endte med at vinde 5000 kroner i 'Hvem vil være millionær'. Foto: Per Arnesen/TV2

Lever mig så meget ind i det

Til Ekstra Bladet fortæller Christian Degn, at han blev så påvirket af situationen, fordi han virkelig lever sig ind i det, når han quizzer i 'Hvem vil være millionær'.

- Jeg lever mig så meget ind i de her deltagere, så jeg kan ikke undgå at blive påvirket af det og blive flov over det, hvis jeg kikser, som jeg gør her. Når det så er sagt, så ved jeg også, at jeg i det her tilfælde ikke er skyld i, at hun ryger ud. Hun havde svaret noget andet uanset hvad, så jeg noterede mig, at jeg måske ikke behøvede at sige så meget undskyld, som jeg gjorde, siger han med et grin og fortsætter:

- Jeg har lært rigtig meget igennem sæsonen, blandt andet at tage forbehold. Og i det her tilfælde laver jeg også et kæmpe forbehold og gør det meget klart, at jeg slet ikke er sikker. Jeg tror, at jeg næste år vil være lidt mere vovet. For der har været tidspunkter, hvor jeg har kendt svaret, men hvor jeg måske har været lidt for forsigtig, fordi der jo er mange penge på spil. Eksempelvis ved et spørgsmål til en kvart million.

Scorer topjob

- Hvordan har du det med livlinen 'Spørg værten', efter du har været på dybt vand på den her måde?

- Livlinen er jo lavet for at give mere nerve og vise, at studieværten ikke ved alt, og helt ærligt så elsker jeg den livline. Jeg synes, den er så fed. Indtil der selvfølgelig er et spørgsmål, jeg ikke kan svare på. Men det er dejligt at kunne hjælpe, når det går godt, siger han med et grin.

Det er ikke første gang, Christian Degn svarer forkert og dermed afgør en deltagers skæbne i 'Hvem vil være millionær'. Det kan du læse meget mere om her:

