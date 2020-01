Pinligt 'Klovn'-klip: Frank afbryder samleje med Mia

En ny teaser for 'Klovn The Final' afslører endnu en særdeles akavet scene med Frank og Mia i sengen

Mia vil gerne 'nusse-nusse' med Frank i den seneste teaser for 'Klovn the Final', og det kaster endnu en pinlig scene af sig.

Mens Frank hurtigt begynder at tilfredsstille Mia, begynder hun at rode med elevationssengen for at undgå sure opstød, og det behager mildt sagt ikke Frank, der næste dag skal fejre sin 50-års fødselsdag.

Uden at afsløre for meget kan man roligt sige, at alderen og ikke mindst Franks magelighed sætter en stopper for samlejet til stor skuffelse for Mia, der forsøger at redde hyggen lidt ved at nusse Frank på ryggen.

- Ikke det der nussepil, jeg vil gerne fokusere på festen, skat, lyder det fra Frank, efter at han har fjernet Mias hånd.

Se det morsomme og pinlige øjeblik i videoen over artiklen.

'Klovn The Final' kan ses i de danske biografer 30. januar.