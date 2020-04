Politiet med klar besked til borgere: Hold jer væk!

Borgere er ofte nysgerrige, når politiet rykker ud, men det er ikke altid, at politiet føler et behov for borgernes hjælp.

Det er tilfældet i Kanal 5-programmet 'Fanget på politiets kamera'.

I det nyeste afsnit er en motorcykel på flugt fra politiet. Personen på motorcyklen kører gennem Københavns gader med politiet lige i hælene.

Kører galt med politiet i hælene

Undervejs er der borgere, der forsøger at blande sig i jagten. Den går dog ikke, og derfor har politiet en klar besked til borgerne. De skal holde sig væk.

- Nu ser vi igen borgere, der forsøger at blande sig her, og jeg må bare igen sige, at man skal holde sig langt væk fra at blande sig i sådan nogle situationer her. Det er meget, meget farligt, og lige her har vi ikke brug for den hjælp, siger politiassistent Christian Berthelsen i programmet.

Vanvidsjagt gennem København

Kan blive problematisk

Også forsvarsadvokat Mai-Britt Storm Thygesen er klar i spyttet og fortæller i programmet, at borgerne bør holde sig væk, for ellers kan det ende med at få konsekvenser for dem selv.

- I den her situation, hvor man kan se at de her mennesker faktisk træder ind foran motorcyklen og prøver at kaste noget efter ham, der kan det faktisk udvikle sig ret problematisk for dem selv. De er i en situation, hvor de egentlig går ind og blander sig i noget, der vedrører politiets arbejde, og det kan faktisk blive så farligt for dem, at de selv kan få en sigtelse på halsen.

- Mit bedste råd er derfor, at det skal man slet ikke blande sig i, lyder meldingen fra forsvarsadvokaten i programmet.

Du kan se klippet med motorcyklen på flugt fra politiet i videoen ovenfor. Husk du også kan se 'Fanget på politiets kamera' på Dplay.

