'Politijagt'-Vlado forsikrer: Det er ikke mig

Når der i aften er premiere på blå blink-programmet 'Politijagt', er det 21. sæson, der tages hul på.

Den venlige, men bestemte færdselsbetjent Vlado Lentz har været med helt fra begyndelsen og har - med undtagelse af en kort pause på et halvt års tid - været fast inventar i det populære program.

I de mere end ti år, han har været på skærmen, er han langsomt blevet et mere og mere kendt ansigt, og på det seneste har kult-dyrkelsen af hans person taget en pudsig drejning.

Flere biler er nemlig begyndt at køre rundt med klistermærker med tekster som 'Jeg vil kun stoppes af Vlado' og 'Jeg stopper kun for Vlado' på bagsmækken.

Flere forskellige variationer af 'Jeg stopper kun for Vlado'-klistermærkerne er blevet set i trafikken. Privatfoto

- Jeg tager det med humor. Det er da meget god gas, siger Vlado til Ekstra Bladet og fortsætter:

- Der er faktisk mange, der har sendt mig billeder af det på forskellige måder, og jeg synes da, det er lidt sjovt.

Vil blive stoppet

Hvis han en dag støder på en af bilerne i trafikken, er han ikke i tvivl om, hvordan han vil reagere.

- Jeg har endnu ikke mødt en af de biler med klistermærkerne. Men min tanke er da, at ser jeg dem ude på vejen, så skal de selvfølgelig stoppes. Det er da klart, når de ligefrem reklamerer med, at de gerne vil stoppes. Og så tænker jeg da, at vi får en god snak, og der bliver grinet lidt, siger Vlado med et glimt i øjet.

Vlado har med årene vænnet sig til at være blevet en offentlig person. Foto: Krestine Havemann

Han vil dog gerne slå fast én gang for alle, at det ikke er ham selv, der har iværksat en klistermærkeproduktion for at supplere sin månedlige hyre som færdselsbetjent.

- Der er faktisk også nogle, der tror, at det er mig selv, der har lavet de her streamers, men jeg aner simpelthen ikke, hvor de kommer fra, eller hvem der har fundet på dem. Så det er ikke noget, jeg står bag. Det kan jeg godt forsikre om, slår han fast.

Vlado var blot ni år, da han kom til Danmark fra en lille landsby i Kroatien. Han har været betjent siden 1985 og har de seneste mange år været fast inventar på 'Kanal 5', hvor man har kunnet følge hans arbejde med at få de danske bilister til at respektere og overholde de danske færdselsregler.

Premieren sæson 21 bliver sendt i aften 20.00 på Kanal 5.