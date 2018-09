Populær dansk tv-vært: Her er hendes nye job

Vi er vant til at se hende som vært på 'Go' Morgen Danmark' og senest 'Boligkøb i blinde' på TV3.

Men snart springer Lisbeth Østergaard ud på ukendt terræn. På Instagram skriver tv-værten.

- NYT JOB! Jeps den er god nok. Når jeg vender tilbage efter barsel, er det tid til at kaste mig ud i noget, jeg ikke har prøvet før. Kan ikke sige mere lige nu, men jeg glæder mig.

Ekstra Bladet kan nu afsløre, at programmet, der er tale om, er TV3's kæmpesatsning 'Love Island', som får premiere senere på efteråret og optages på Gran Canaria.

'Love Island' er allerede et kæmpe hit i Storbritannien, hvor fire millioner briter uge efter uge følger de unge, smukke deltageres jagt på kærligheden.

Lisbeth Østergaard er også tidligere vært på 'Krimicentralen'. Foto: Stine Tidsvilde

Programmet er egentlig simpelt nok. Der samles 10 til 12 smukke mennesker, der skal forsøge at få følelser for hinanden. Hvis ikke det lykkes, kan deltagerne glæde sig over, at der løbende kommer nye ansigter ind i villaen, mens andre sies fra.

I modsætning til eksempelvis 'Paradise Hotel' er der ingen taktik, og værten spiller traditionelt en noget mindre rolle end i det legendariske hotel-program.

Med valget af Lisbeth Østergaard får TV3 en sikker og stabil vært til den dyre satsning, der ifølge TV3 selv blev sikret efter tæt kamp.

- Vi har snuppet det for næsen af TV 2 og Discovery, der begge var interesseret i at få programmet. Der har været kæmpe interesse for det, men vi står for denne her genre, lød det fra programdirektør Kenneth Kristensen tilbage i december.

Ekstra Bladet har været i kontakt med TV3, der ikke ønsker at bekræfte den nye 'Love Island'-vært.

- Ingen kommentar, men vi forventer snart at kunne melde noget ud, lyder det.