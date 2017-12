Populær DR-vært på orlov: Folk truer med at stoppe med at betale licens

- Om aftenen er vejret heller ikke meget bevendt, men det er det jo så sjældent. Og så kommer femdøgnsprognosen, der som lovet ikke er kønt at se på.

Sådan lød vejrudsigten fra komikeren Anders Grau i DR2 Vejret 8. november. I rollen som vejrværten Anders G. Jørgensen har han siden november leveret humoristiske vejrudsigter på kanalen, hvilket i den grad har splittet seerne mellem dem, der elsker ham og hans facon, og dem der bare vil have vejret, som de plejer.

En, der er ubetinget fan, er Politikens tv-anmelder Henrik Palle, der kalder ham 'det bedste, der er sket for genren siden Voldborg'.

'Godt nok kan Grau ikke for alvor stille noget op over for det danske vejr, der i det store hele er en ret trist affære med en del blæst, spredte byger, kuling og vindstød af en vis styrke. Men han kan foredrage prognoserne på en måde, der tager kedsommeligheden ud af selve vejrudsigten,' lød skudsmålet.

På orlov efter smårapserier

Men Lillejuleaften kom så den for mange triste melding, at Anders G. Jørgensen skal på orlov.

'Vores vært har således ved flere lejligheder, især her i julemåneden, optrådt med en meget negativ attitude som vi ikke tænker licensbetalerne er tjent med. Samtidig har der været et par uheldige episoder med smårapserier af bl.a. clips og toiletpapir fra arbejdspladsen og især en ikke autoriseret anskaffelse af en kontorstol skal nu granskes nærmere,' lyder det i opslaget, der må formodes at være skrevet med et glimt i øjet.

Fredag aften mødte Ekstra Bladet Anders Grau forud for Comedy Aids 25-års jubiliæum i Royal Arena, og her spurgte vi naturligvis ind til rapserierne.

- Ja, jeg har stjålet for mange clips. Eller rettere - Anders Jørgensen har. Det er jo ikke mig, slog Anders Grau fast med et grin.

- Men det kan jo være, at Anders Jørgensen bliver til noget igen til sommer. Det er der snak om, sagde han og tilføjede, at det nu hele tiden havde været planen, at programmet skulle slutte i december.

- Nu må vi jo se, hvad der sker.

Han har været meget positivt overrasket over, hvor stor succes programmet har fået.

- Ja, det har været ret meget rundt på sociale medier. Det er fint, at folk har taget det til sig og er blevet glade for det, forklarede han.

Opslaget på Facebook har fået mange kommentarer fra skuffede fans.

- Det har jeg været rigtig glad for at se. Der var nogen, der skrev, at de ville holde op med at betale licens, så det kan man jo kun være glad for, konstaterede han med et grin.

Anders Grau med sin daværende kæreste Linda P til Zulu Comedy Galla 2016.

Privat har vejrværten/komikeren tidligere dannet par med komikeren Linda P. De fandt sammen i starten af 2016, selvom Linda P tidligere har været gift med en kvinde.

- Selvfølgelig havde jeg selv nogle tanker om det i starten. Måske er 90 procent af mine fans lesbiske, der tænker, 'forræder'. Men selvfølgelig forstår folk godt, at kærlighed er kærlighed, fortalte Linda P dengang til Her & Nu.

Forholdet holdt dog ikke. I september gik de hvert til sit. Og der er endnu ikke en ny kæreste i Graus liv.

- Der er ikke noget nyt overhovedet. Jeg er single, slog han fast i Royal Arena.