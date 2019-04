Populær kultfilm er tilbage!

'Star Wars' er blandt de største filmserier i verden, og den kommende film, som er den niende i serien og dermed sidste film i den seneste trilogi, er meget ventet blandt fans.

Filmen har dansk premiere 18. december, og traileren til filmen er netop blevet frigivet. Det er succesinstruktøren J.J. Abrams, som også stod bag 'Star Wars: The Force Awakens', der er manden bag det kommende rumeventyr.

Stjerner som Daisy Ridley, Adam Driver og Oscar Isaac vender tilbage til en tredje omgang i rummet og af nytilkommende kan nævnes Richard E. Grant og Keri Russell. Men mest bemærkelsesværdigt er det, at Billy Dee Williams vender tilbage i rollen som Lando Calrissian - - og dermed genoptager sin 'Star Wars'-karriere, som har været i bero siden 'Return of the Jedi' fra 1983. Omend for en kort bemærkning.

Den sidste film i serien 'Star Wars: The Last Jedi' fik en noget hård medfart, da den udkom, så der ligger et enormt pres på Abrams for at afslutte trilogien med manér.

