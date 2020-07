Populær Netflix-serie stopper

En serie om en mand, der er i dyb sorg og selvmordstruet, fordi han har mistet sin kone til alvorlig sygdom, lyder ikke umiddelbart som opskriften på en succesfuld komedieserie med masser af varme og grin.

Ikke desto mindre er det, hvad den engelske komiker Ricky Gervais har formået at skabe med Netflix-serien 'After Life', der har været en stor succes hos streamingtjenesten.

To sæsoner har der været sendt indtil videre, og det har i et stykke tid været klart, at man ikke har set det sidste til Tony, som Ricky Gervais' karakter hedder, og resten af folkene i den lille landsby.

Efter Netflix-hit: Lig gravet op igen

Men når sæson tre har været sendt, er det slut. Det siger komikeren til engelske Mirror.

- Jeg har allerede besluttet mig for, at der ikke kommer en sæson fire, slår han fast over for mediet og uddyber:

- Man melder det ud, så man kan huske det, for det er fristende (at lave en sæson fire, red.), men der er et gammelt ordsprog, der siger, at 'for at lede et orkester, er man nødt til at vende ryggen til publikum'. Det er sandt. Publikum tror, de vil have endnu en, men de er ikke sikre. Så man skal være forsigtig.

Ricky Gervais delte for nylig et billede på Twitter og afslørede, at første afsnit af sæson tre nu er færdiggjort. I kommentarfeltet afslørede han desuden, at han er i fuld gang med resten af afsnittene.

59-årige Ricky Gervais står bag en række succesfulde tv-serier - blandt andre den engelske udgave af 'The Office', 'Derek', 'Extras' og 'An Idiot Abroad'. Fælles for de fleste af hans tv-serier er, at der kun kommer to sæsoner, men denne gang laver han altså en ekstra.

- Jeg ville ikke gøre det bare for at gøre det. Jeg ville ikke bare gøre det for at blive betalt, eller fordi Netflix vil have tre timer mere til deres platform. Det skal være, fordi folk virkelig vil have mere, sagde han til Radio Times i starten af maj.

Ricky Gervais har desuden været Golden Globe-vært fem gange.

