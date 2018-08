Populær radiovært vender tilbage til P3

Nu er det officielt.

Den populære radiovært Sara Bro vender tilbage på sendefladen på P3 efter et par måneders sendepause.

Det vil ske allerede fra fredag 31. august klokken 9.00 i radioprogrammet 'Sara Bro redder dit liv'. Her vil hun i tre timer, sammen med radiokanalens lyttere, redde folk ud af de problemer, som livet har at byde på.

- Jeg glæder mig til at vende tilbage til radioen, til formiddagen, men allermest til at tale med lytterne. Derfor handler hele programmet også om dem. Skriv ind til mig, hvis du står i lort til halsen. Både big time eller bare en smule. Skriv hvad du tumler med, og hvorfor du gerne vil have det løst - så gør vi alt for at hjælpe dig ud af suppedasen”, oplyser Sara Bro i en pressemeddelelse.

Se også: DR-vært om stop: Jeg lytter til lægen

For et par måneder siden kom det frem, at den populære morgenvært Sara Bro stoppede på 'Go' Morgen P3'. Men kort tid efter kunne Ekstra Bladet skrive, at hun ville vende tilbage på P3 hurtigst muligt.

Pausen skyldtes helbredsmæssige årsager, da Sara Bro på grund af forstadier til brystkræft havde fået fjernet begge bryster og gennem en række operationer var ved at få genskabt barmen.

Ifølge hendes læge, var det ikke fornuftigt at stå tidligt op og lave morgenradio, når man skulle igennem en række operationer. Nu er det så ikke længere morgensendefladen hun skal fylde ud, men formiddagens.

Se også: Derfor betyder brystoperationer farvel til Tue og Tony