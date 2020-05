Populært datingprogram vender retur: Søger vestjyske singler

TV2-successen 'Kærlighed hvor kragerne vender' søger nu singler, der har fødderne solidt plantet i den vestjyske muld og mod på at finde kærligheden.

Det skriver TV Midtvest.

I forrige sæson kunne man følge singlerne Søren Ole, Calle, Thomas og Henrik, der alle var fra Sønderjylland, i deres jagt på kærligheden, men denne gang vender programmet sit fokus mod den jyske vestkyst.

- Jeg vil skynde mig at sige, at alle er velkomne til at søge og finde kærligheden uanset, hvad de laver. Fiskeren er oplagt at nævne i castet, fordi vi blandt andet gerne vil ud til vandet. Det allervigtigste er, at de søger kærligheden og vil den, siger caster Marie-Louise Ejby Magnussen fra produktionsselskabet BLU til TV Midtvest.

De søger deltagere, der er mellem 20 og 40 år gamle, og man kan både tilmelde sig selv eller én, man kender. Efter sommerferien går jagten ind på 20 kvinder, der har lyst til at date deltagerne.

Fandt kærligheden

De fire ungkarle, som tonede frem på skærmen i forrige sæson af datingprogrammet, har alle haft heldet med sig.

Da Ekstra Bladet fangede dem efter sidste afsnit i slutningen af april, var tre af fyrene stadig sammen med den pige, de var faldet for ved programmets afslutning.

Cecilie og Søren Ole fandt hinanden i programmet og har nu været kærester i omtrent et halvt år. Foto: Lasse Haynes Jensen/TV 2

Og de har væltet sig i beskeder fra interesserede kvinder under hele forløbet.

- Der er virkelig mange piger, der har skrevet til mig på de sociale medier. Det er ikke for at overdrive, men jeg har i hvert fald fået 100 beskeder fra piger, der er interesseret i mig, sagde Søren Ole ved programmets afslutning til Ekstra Bladet.

Er du interesseret i at medvirke i næste sæson af programmet, kan du tilmelde dig her.