Populært DR-program får sparekniven

Besparelserne i DR kommer til at kunne mærkes på flere populære programmer - blandt andet 'Bonderøven', der bliver et kvarter kortere

Hvis du er en af de mange danskere, der troligt følger med i programmet 'Bonderøven', hvor man følger Frank Erichsen og hans drøm om at blive selvforsynende, er der dårligt nyt.

'Bonderøven' bliver nemlig i fremtiden et kvarter kortere som konsekvens af besparelserne i DR.

Det oplyser DR i en pressemeddelelse.

Det samme sker med programmerne 'Hammerslag' og 'Kender du typen'. Sidstnævnte er allerede blevet forkortet med 15 minutter.

Ændringerne sker som led i den spareplan, som DR i 2018 udarbejdede på baggrund af den politisk vedtagne medieaftale, som beordrede DR til at spare.

Besparelserne har ført til, at flere programmer er lukket, heriblandt 'Sporløs', mens andre som 'Bonderøven' bliver væsentligt kortere. Samtidig har DR valgt at forlænge andre programmer.

En del af planen er også, at TV-Avisen på DR1 fra nytår er flyttet fra klokken 21.30 til klokken 21. Ved at rykke TV-Avisen forsvinder årligt cirka 100 timers primetime-programmer, og det gør, at der nu kun er mulighed for programmer, der varer enten en time eller en halv time.

Ifølge DR er beslutningen om at forkorte programlængderne på visse programmet truffet ud fra følgende vurdering:

'Ud fra en samlet vurdering af, hvorvidt det enkelte program egner sig til at blive længere eller kortere – i forhold til den værdi, det er målet at seerne får af programmet, udviklingsmulighederne i programmets konkrete indhold og format samt hvad der giver mest mening i den praktiske produktion af programmet – er det besluttet, om programmet i 2020 skal vare en time eller en halv time', skriver de.

Som ny vært på 'Hammerslag' får Tina Müller kun halvt så meget at lave som forgængeren, Christian Degn. Foto: DR/Jamal Christensen

Herunder kan du se et overblik over, hvilke programmer der bliver længere, og hvilke der bliver kortere.

Ændringer på DR Kortere programlængde - fra 45 minutter til 30 minutter: 'Kender du typen' 'Hammerslag' (udkommer kun i en sæson mod to tidligere) 'Bonderøven' Programmer, som bliver længere - fra 45 minutter til en time: 'Forsvundne arvinger' 'Løvens hule' 'Alene i vildmarken' 'Danmarks næste møbelklassiker' 'I hus til halsen' 'Nak og æd'

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Frank Erichsen i forbindelse med nedskæringerne på 'Bonderøven', men det har i skrivende stund ikke været muligt.

Få et fuldt overblik over kanal- og programlukninger på tv og radio på DR her.