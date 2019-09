Populært program lukker og slukker

I tre år har Anders Breinholt og Anders Lund Madsen lavet en podcast sammen under navnet 'Anders & Anders podcast'.

Men det er nu fortid.

Makkerparret har nemlig valgt at stoppe med at producere flere afsnit af podcasten for nu.

Det oplyser de på Facebook.

'Kære alle. Da vi har mange forskellige ting i vores daglige arbejdsliv har vi besluttet at køre ‘Anders & Anders Podcast’ i garagen for nu. Putte en presenning over den og snøre den godt til nedenunder, således at den ikke bliver fugtig og jordslået og er klar til at blive pakket ud igen om et godt stykke tid', skriver de i opslaget.

I opslaget afviser de dermed heller ikke, at de ikke kommer til at lave flere afsnit en gang i fremtiden.

'Med andre ord, det er slut for nu. 1000 tak fordi du har lyttet med, streamet, downloaded, bakket og mødt op', lyder det i opslaget.

Indtil videre har 'Anders & Anders' lavet 104 afsnit af podcasten, siden de sendte første afsnit i september 2016. De to værter kalder selv podcasten for 'et musikalsk talkshow'.'

Vil blive savnet

Under opslaget vælter det ind med hilsner fra fans, der bestemt ikke er tilfredse med, at duoen lukker deres podcast, som i flere perioder har haft over en million lyttere ugentligt.

'Tak for en super sjov podcast. I bliver savnet. Hvor har der været mange gode stunder med jer i ørerne – Bilka-episoden er en absolut favorit', skriver en.

'Dejligt at høre fra jer. Tak for mange gode timer i jeres selskab. Jeg glæder mig til vi lyttes ved igen', skriver en anden.

'Tak for at sætte humor i højsædet, i bliver meget savnet Anders og Anders, kan stadig godt finde på at høre jeres tur i Bilka', lyder det fra en tredje.

