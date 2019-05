Populært program vender tilbage på TV2

Man siger, at diamanter varer evigt, og tilsyneladende varer seernes interesse for at følge med i den såkaldte diamantfamilie - familien Pitzner - på TV2 Zulu også ved.

I hvert fald bebuder familiens overhoved, Katerina Pitzner, på Instagram, at der vil blive produceret en tredje sæson om livet hos The Pitzners.

Katerina Pitzner og co. vender tilbage til TV2 Zulu. Foto: Gudmund Thai

'Nu kan vi ikke holde det inde længere...Det har været SÅ svært ikke at kunne svare på de mange spørgsmål, I har stillet ift., om der kom mere Diamantfamilien. Men NU er det en realitet! Om få dage starter optagelser til sæson 3. Vi har tårnhøje ambitioner og vi glæder os' skriver hun på sin Instagram-profil.

Katerina Pitzner har ved en tidligere lejlighed fortalt, hvorfor hun i bedste Linse Kessler-stil har valgt at invitere kameraer ind i sit liv.

'Det er sjovt for pigerne og jeg som familie at lave optagelser sammen, og vores sammenhold styrkes. Det giver også mig en enestående platform, hvor jeg kan udvide min branding og vise, hvem jeg også er', har hun forklaret.

Det har i skrivende stund ikke været muligt at få en uddybende kommentar fra TV2.

