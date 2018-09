Populært radioprogram skifter kanal: 'Rend mig i røven'

Den Korte Radioavis skal ikke længere sendes på Radio24syv.

Det skriver Kirsten Birgit på sin Twitter-profil.

'Beklager. Jeg glemte at begynde med punktum; radio24syv kan rende mig i røven. Nu går jeg til den2radio og laver nyheder! Hver dag! Live! Vi høres ved', skriver hun.

Sammen med Rasmus Bruun udgør Kirsten Birgit, som i virkeligheden hedder Frederik Cilius, det prisvindende satireprogram, der siden 2015 har været sendt på Radio24syv under det oprindelige navn Den Korte Radioavis.

Over for Ekstra Bladet bekræfter Zissel Astrid Kjertum-Mohr, der er producer på Den Korte Radioavis, at programmet flytter til internetradioen Den2Radio.

- Det er korrekt, at programmet flytter fra Radio24syv. Jeg er producer på programmet, så jeg følger med, og vi sender allerede nu live hver dag på Den2Radio, siger hun til Ekstra Bladet.

Hun ønsker dog ikke at give en yderligere forklaring på, hvorfor programmet har valgt at skifte kanal.

- Det er en beslutning, som Frederik og Rasmus har taget i fællesskab, og jeg kan ikke sige så meget mere om det, siger Zissel Astrid Kjertum-Mohr.

Den Korte Radioavis skifter nu platform. Foto: Joachim Adrian

Ser frem til samarbejdet

Ifølge produceren glæder holdet sig dog til at arbejde videre med programmet på den nye kanal.

- Vi glæder os selvfølgelig, og vi er rigtig glade for, at Den2Radio har sagt ja til at arbejde med os. Vi sender allerede nu på kanalen hver dag.

- Bliver der nogen ændringer i forhold til programmet, nu når I skifter kanal?

- Vi planlægger at køre programmet videre på fuldstændig samme måde som før, siger Zissel Astrid Kjertum-Mohr,

Et scoop

Over for Fagbladet Journalisten bekræfter Jytte Nordholt, der er daglig leder for Den2Radio, at Den Korte Radioavis nu bliver en del af deres kanal.

Her fortæller hun også, at programmet får nyt navn i forbindelse med skiftet.

- Hos os kommer programmet til at hedder Den2Radioavis. Og de her radioaviser kommer så hver dag. Cirka en time. Vi er ikke bundet op på, at de skal være færdig til en radioavis, så det tager den tid, som nu de synes, det skal vare i dag, siger hun til Fagbladet Journalisten.

Ifølge hende er det lidt af en gevinst at få det populære satire-program over på deres kanal.

- Jeg håber, det er et scoop for alle, siger Jytte Nordholt.

Oprindeligt blev Den Korte Radioavis sendt live alle hverdage på Radio24syv. Men siden årsskiftet har de kun sendt om fredagen.

Programmet skiftede i den forbindelse navn til Den Korte Weekendavis. Og nu skifter komikerduoen altså igen navn.