Populært tv-program udskudt: - Det handler om folks liv

Jakob Kjeldbjerg plejer at tilbringe april måned i selskab med en gruppe deltagere i 'Robinson Ekspeditionen', men det kommer han ikke til at gøre i år

Siden 1998 har de danske tv-seere haft mulighed for at følge med i en række danskeres eventyr, hvor de har kastet sig ud i livet som øboer i 'Robinson Ekspedionen'.

Det var også planen, at TV3-programmet senere i år skulle vende tilbage med en ny sæson, men den plan er nu for alvor i fare. Optagelserne, der skulle have fundet sted i april, er nemlig blevet udskudt.

Det bekræfter programdirektør hos Nordic Entertainment Group, Kenneth Kristensen, over for Ekstra Bladet.

- På grund af den nuværende situation er der lukket for alt alle steder - inklusive Filippinerne, hvor vi optager - så det kan ikke lade sig gøre. Så det er rettidig omhu i forhold til planlægning, siger han om udskydelsen af optagelserne, der nu er planlagt til at finde sted om tre måneder.

- Vi tænker meget på, hvad påbuddene er i forhold til indrejse- og udrejseforbud, at vores cast skal være trygt, og at infrastrukturen skal være tryg for alle. Det kan ikke lade sig gøre nu, men der er en praktisk mulighed for at optage om tre måneder, hvis alt har lagt sig.

Kenneth Kristensen indrømmer dog, at det ikke er sikkert, at optagelserne kan finde sted til den tid.

- Det kan jeg af gode grunde ikke svare på, for jeg ved ikke, hvor længe det her fortsætter. Én ting er, hvornår vi er klar i Danmark, men noget andet er, hvornår man så er klar i andre lande. På vej dertil skal man jo lande i forskellige lande, så det er en enormt kompleks situation, siger han og fortsætter:

- Så det kan jeg ikke sige. Jeg vil ønske, at jeg vidste det selv, men det gør jeg ikke.

'Det handler om folks liv'

Ekstra Bladet har talt med vært Jakob Kjeldbjerg, der i øjeblikket sidder i i hjemmet i Frankrig med sin familie. Og her skal han altså blive i stedet for at være med et fly til tv-optagelser inden længe.

- Jeg har det sådan, at under de omstændigheder, det her er blevet besluttet, er det som om, at det med at lave farvefjernsyn er grænsende til det ligegyldige, når man sætter tingene i perspektiv, som jeg jo selvfølgelig gør, siger den rutinerede tv-vært.

Han sammenligner det med optagelser til TV3-programmet i 2010, hvor Jakob Kjeldbjerg og en række medlemmer af den skandinaviske produktion blev ramt af den frygtede denguefeber. Dengang følte han også, at tv var ligegyldigt.

- Det handler jo om folks liv. Tanken om, at vi om få uger skulle fare rundt for at lave underholdningsfjernsyn, mens folk lider og dør rundt omkring i verden, er jo fuldstændig absurd, lyder det fra ham.

Jakob Kjeldbjerg har siden 2004 hver år stået i spidsen for 'Robinson Ekspditionen' - på nær i 2012, hvor programmet holdt pause. Foto: Anthon Unger

Har hentet døtrene hjem

Fra hjemmet i Frankrig følger tv-værten og familien intenst med i nyhedsdækningen omkring coronavirussen.

- Her er vi låst noget mere end i Danmark, for Frankrig har strammet mere til. Men sådan må det være. Når der er en situation som nu, så synes jeg nærmest ikke, at man kan gå for hårdt til den, siger han.

- Vi har jo decideret hjemmekarantæne. Det har vi haft siden tirsdag klokken 12. I går (fredag, red.) var jeg for første gang ude for at handle, og det var med et underskrevet dokument og en erklæring om, at jeg udelukkende tog alene afsted for at hente fornødenheder til familien. Jeg så også en mand med en hund, der blev stoppet. Så de slår virkelig ned på det her.

Jakob Kjeldbjergs to døtre har i de seneste måneder opholdt sig i England, hvor den ældste har gået på universitetet, mens den yngste har været på kostskole. Men de er nu også med familien i Frankrig.

- Vi var fysisk i England for at hente dem. Den ældste skulle vi have med hjem, fordi hendes tid var slut, men den yngste havde 14 dage tilbage.

- Men vi fulgte dækningen i Frankrig, og vi valgte derfor at tage hende med hjem, og det var rigtigt set. Ellers havde det været noget rigtig rod. Vi kom hjem mandag, og tirsdag røg alle i hjemmekarantæne, siger han.