Populært TV2-program vender tilbage

Efter en længere pause går TV 2 snart i gang med at optage nye afsnit af quiz-programmet ‘Hvem vil være millionær’.

Sidste år meddelte tv-stationen ellers, at de ville holde op med at producere quizzen efter 18 succesfulde år.

Men nu bekræfter TV2 over for ugebladet Her&Nu, at programmet vender tilbage med nye afsnit inden for den nærmeste fremtid.

Programmet vil dog fremover blive sendt på TV2 Charlie og ikke på TV2, hvilket ellers har været tilfældet førhen.

'Hvem vil være millioner' har igennem årene haft en lang række kendte danskere i studiet for at samle ind til et godt formål. Her er det Margrethe Vestager og Pia Kjærsgaard. Foto: TV2

Pause på ubestemt tid

Tilbage i januar 2018 fortalte TV2 , at de havde valgt at sætte produktionen af 'Hvem vil være millioner' på pause på ubestemt tid, og at programmet måske aldrig ville vende tilbage.

Det skete med henvisning til, at de ønskede at 'prøve noget nyt'.

- Det er korrekt, at vi efter 18 år med ‘Hvem vil være millionær?’ har valgt at holde pause med nyproduktionerne af programmet, men millionærquizzen – de resterende førstegangsudsendelser eller genudsendelser – kan fortsat ses på TV 2 og TV 2 Charlie, oplyste Lotte Lindegaard, kanalchef på TV 2, i den forbindelse til Ekstra Bladet.

'Hvem vil være millionær' har været sendt siden 1999 og startede med Peter Kær i rollen som vært. I 2006 tog Hans Pilgaard over, og han har været vært på programmet lige siden.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra TV2, men de er i skrivende stund ikke vendt tilbage på vores henvendelse.