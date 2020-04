Populært TV2-program vender tilbage

Fra på mandag vender 'Go' morgen Danmark' tilbage til de morgenfriske tv-seere

I et opslag på Instagram meddeler 'Go morgen Danmark'-værterne Adam Duvå Hall og Ida Wohlert, at de efter en længere coronapause snart er tilbage på skærmen.

I opslaget kalder de det genopståede program 'et skridt tilbage mod en lidt mere normal tilværelse'.

Helt normalt bliver det dog ikke med det første.

Der skal nemlig som sædvanlig holdes behørig afstand mellem værter og gæster, hvilket det heldigvis tyder på, at der er helt styr på.

Nu er det snart slut med at sove længe for Adam Duvå Hall. Foto: Mogens Flindt

'Mandag Adam og Ida sender sammen i studiet for første gang i lang tid - naturligvis på god afstand', lyder det i opslaget.

'Go morgen Danmark' sender igen mandag fra 6.35 til 9.25.