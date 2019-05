Populært TV3-program vender tilbage

I fire sæsoner kunne man følge kendte og ukendte danskere få blæk under huden i programmet 'Tattoo Salonen', der skildrer livet i tatoveringsbutikken The Old Barber Shop.

Realityserien har dog holdt pause i nogle år, men nu skulle der være nyt på vej.

I hvert fald efterlyser butikken medvirkende til en ny sæson i et opslag på Facebook.

'Vil du være med i en spritny udgave af Tattoo Salonen?', spørger folkene bag.

Vil man have dokumenteret tilblivelsen af sin permanente kropskunst, er der dog visse krav.

Man skal være fyldt 18 år, og selve tatoveringen må ikke være større end 15 centimeter i diameter.

Jonas fra 'Tattoo Salonen' er naturligvis selv en tuschet herre. Foto: TV3

Ekstra Bladet har taget kontakt til TV3, der står bag programmet. De er endnu ikke vendt tilbage, men over for Realityportalen bekræfter de tv-nyheden.

– Vi kan godt bekræfte, at vi lige nu arbejder på nye programmer af 'Tattoo Salonen', og det glæder vi os til. Hvordan – og hvornår det bliver sendt – må man som fan og seer glæder sig til at høre meget mere om, siger Kenneth Kristensen, programdirektør hos Nordic Entertainment Group Danmark.

