Premiere i aften: Stor ændring i 'Nak & Æd'

Nikolaj Kirk og Jørgen Skouboe fra jagt- og madlavningsprogrammet 'Nak og Æd' kan formentlig gå trygt til lønforhandling på chefgangen i DR.

Deres program er gennem årene blevet forfremmet fra nichekanalen DR2 til hovedkanalen DR1, og nu bliver selve programmerne såmænd også gjort væsentligt længere.

Nikolaj og Jørgen i fuld gang med deres kanin-aktivisme på den lille ø Endelave. Foto: DR

I et opslag på Instagram meddeler programmets hurtigtsnakkende københavnerkok, at 'Nak og Æd' forlænges med 15 minutter, så det nu varer fra 20.00 til 21.00.

'Fra alle os til alle jer - 15 minutters ekstra sendetid i hvert program, lyder det fra Kirk, der uddyber:

'Mens Danmark åbner op, så åbner Nak og Æd DR1 op, med uha lange programmer. Desværre er vi gået fra tre bål, til lidt mindre bål'.

Nikolaj Kirk i sving på Endelave. Foto: DR

Aftenens sæsonpremiere foregår på den lille ø Endelave i Kattegat, hvor øens mange vilde kaniner ifølge programteksten er steget så meget i antal, at de nærmest er ved at fortrænge øens tobenede beboere.

Det vil Jørgen og Nikolaj gøre noget ved. Planen er at få øens fraflyttende befolkning overbevist om, at kaniner smager så godt, at de er værd at blive på øen for.

Skulle det - mod forventning - ikke lykkes at fange en kanin eller to er 'straffen' denne gang særdeles hård - så er der nemlig plantefars, linser og bønner på menuen.