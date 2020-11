Premieredato afsløret

Den nye serie med Brian Cranston får premiere 7. december. Det oplyser HBO Nordic i en pressemeddelelse.

Serien 'Your Honor' består af ti afsnit og handler om den højt respekterede dommer, Michael Desiato (Brian Cranston), hvis søn bliver involveret i et hit-and-run. Desiato dækker over sønnen, og det leder til en dramatisk og højspændt sag, hvor løgne og bedrag står i kø, og hvor man ikke kan stole på nogen, skriver HBO.

Bryan Cranston er mest kendt for sin rolle som den kræftramte kemilærer Walter White, der begynder at fremstille metamfetamin i hitserien 'Breaking Bad.'

Your Honor er baseret på den israelske serie Kvodo.

Du kan få en smagsprøve på 'Your Honor' i videoen øverst.

