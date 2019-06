'Pretty Woman'-films oprindelige slutning afsløret

Slutningen på den populære, romantiske komedie var til at begynde med mørk og dyster

Den kendte og elskede romantiske film ’Pretty Woman’ fra 1990 var tæt på at have fået en langt mørkere og voldsom slutning en den ’happy ending’, der i stedet endte med at blive valgt.

Det fortæller hovedpersonen, 51-årige Julia Roberts, i et nyt interview, hvor hun afslører, at hendes karakter i det oprindelige manuskript ender med at blive smidt ud af en bil i en mørk baggyde.

Julia Roberts fik sit store gennembrud i rollen som den prostituerede Vivian. Foto: AP

Det var under et interview-event, hvor Julia Roberts og Patricia Arquette interviewede hinanden, at historien om den alternative 'Pretty Woman'-slutning blev afsløret.

- For mange, mange år siden var til audition på en film med titlen '3.000'. Det er de færreste, der ved det, men '3.000' var det originale 'Pretty Woman'-manuskript, og slutningen var virkelig voldsom, sagde Arquette.

Hun blev suppleret af Julie Roberts, der erindrer, at det oprindelige manuskript sluttede med, at hendes karakter blev skubbet ud af en bil i en baggyde, og hvorefter chaufføren kaster nogle penge efter hende.

Richard Gere og Julie Roberts havde god kemi under optagelserne af succesfilmen 'Pretty Woman'. Foto: Buenavista

Ifølge Julia Roberst er hun glad for, at filmens slutning blev ændret til den meget mere positive 'happy ending', og hun tilføjer, at hun ikke ville have gennemført filmprojektet, hvis ikke det var sket.