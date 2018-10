Problemer i 'Paradise': Tv-optagelser plaget af orkan

Realityprogrammet 'Paradise Hotel' er kendt for masser af drama.

For det meste er det produktionsholdet eller deltagerne selv, der skaber det, men denne gang er der bogstaveligt talt naturkræfter på spil.

Lige for tiden er indspilningerne til 15. sæson i gang på luksushotellet i Costa Careyes nær Puerto Vallarta på den mexicanske vestkyst, men orkanen Willa, der er en kategori 4-orkan, skaber uforudsete problemer for tv-optagelserne.

'Paradise Hotel' bliver optaget i Costa Careyes i Mexico. Foto: Anthon Unger

Hotellet ligger et stenkast fra Stillehavet. Foto: Anthon Unger

Det oplyser Mads Lindemann, der er redaktør på programmet på TV3, til Ekstra Bladet.

- Status er, som jeg har forstået det, at orkanen ligger ude på Stillehavet, så man rammes af efterdønningerne fra den, forklarer han.

Willa ventes at ramme mellem Mazatlan og San Blas, der ligger nogle timers kørsel nord for det kendte hotel.

Det betyder ifølge Lindemann, at produktionen er plaget af regn og blæst, men at ingen af deltagerne eller tv-holdet er i reel fare. Orkanen har dog ført til ændringer i planen.

- Den største fare er for kameraerne, der skal håndtere de store mængder vand. De gange hvor det har været værst med regn og blæst, har man lavet programmet og eksempelvis ceremonien inde i 'huset' på hotellet. Og når det har været rigtig, rigtig slemt har man haft produktionsstop i nogle timer. Men ikke værre end det, understreger han.

Planer for evakuering

På trods af, at alt lader til at være under kontrol i skrivende stund, har produktionen alligevel taget sine forholdsregler.

- Hvis det skulle gå galt, så har vi selvfølgelig planer for, hvordan en evakuering skal foregå, ligesom vi har sikringsrum på hotellet, men det er slet ikke der, vi er nu. Det værste skulle være overstået, slår han fast.

TV3 og holdet bag 'Paradise Hotel' må da også siges at være i træning, når det gælder lige netop orkaner.

I 2009 var holdet også klar til at evakuere deltagerne fra en orkan, uden det dog endte helt så alvorligt.

To år efter kom evakueringen dog i brug. I stedet for at checke ind på et femstjernet luksushotel, måtte de første deltagere tage til takke med et tostjernet af slagen.

Helt galt gik det dog først i 2015, hvor orkanen Patricia forårsagede voldsomme skader på hotellet, inden deltagernes ankomst.

Her er værten Rikke Göransson på besøg i en nærliggende by, der var hårdt ramt af orkanen i 2015. Foto: Anthon Unger

Den nye sæson af 'Paradise Hotel' får premiere i det nye år.

