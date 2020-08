Prøver lykken igen i 'Landmand søger kærlighed'

- Jeg fortrød, da optagelserne skulle til at begynde. Jeg var virkelig bange for at udstille mig selv, siger Camilla Lundsten Holm, der også for to år siden datede en landmand på tv

Har man ikke set hende før, vil mange formentlig tænke, når de i aften sætter sig til retter foran husalteret og ser 'Landmand søger kærlighed'.

Og jo! Der er faktisk en genganger med i programmet.

For to år siden nåede 40-årige Camilla Lundsten Holm så langt i programmet, at hun flyttede med hjem på gården til landmanden Anders. Det blev dog ikke til noget mellem dem, og nu prøver hun lykken igen i det populære TV2-program.

Til Ekstra Bladet fortæller Camilla Lundsten Holm, at det var en veninde, der meldte hende til denne gang. Hun anede det ikke og var noget forundret, da hun blev ringet op af produktionsselskabet, der laver 'Landmand søger kærlighed'.

Camilla Lundsten Holm nåede at få et par dage på Anders' gård. Foto: TV2

- Jeg havde mine betænkeligheder. Jeg ville ikke udstille mig selv. Jeg blev jo valgt fra af Anders, og det er jo aldrig sjovt. Vi havde ikke kemien, det kunne jeg hurtigt mærke. Men det var alligevel en rigtig god oplevelse at være med, siger Camilla Lundsten Holm.

Inden hun sagde ja til at være med i 2020-udgaven af 'Landmand søger kærlighed', skulle Camilla Lundsten Holm lige se hvem, hendes veninde prøvede at smede hende sammen med.

- Så jeg studerede Svend. Da jeg så ham, besluttede jeg mig for, at andre måtte tænke, hvad de ville. Han skulle have en chance, siger Camilla Lundsten Holm, der godt kan forstå, at nogen måske vil tænke, at hun kun melder sig for at komme på tv.

- Men sådan er det ikke! Det var helt klart noget, jeg tænkte over. Det var noget, der fik mig til at overveje, om det var en god idé at være med igen, siger hun.

Men Svend trak i hende. Hans rolige gemyt virkede tiltalende.

- Han skejer ikke ud som de fyre, jeg normalt går efter. Og det er vist meget godt. Jeg er tidligere gået efter lidt mere rå og hårde typer, men det har sine konsekvenser, når hverdagen melder sig, siger Camilla Lundsten Holm.

Uden at gå for meget i detaljer om sin fortid, fortæller Camilla Lundsten Holm, at hun tidligere har været udsat for både fysisk og psykisk vold og er havnet på krisecenter.

- Derfor er jeg begyndt at gå efter mere stille og rolige typer, siger moren til to fra Kalundborg.

Camilla faldt for Svends rolige sind. Foto: Ian Devald/TV2

Selvom Camilla Lundsten Holm havde tænkt hele sin deltagelse i endnu en omgang 'Landmand søger kærlighed' godt igennem, så fik hun alligevel kolde fødder.

- Jeg fortrød, da optagelserne skulle til at begynde. Jeg var virkelig bange for at udstille mig selv - også for mine børns skyld. Men når man har sagt a, må man også sige b. Og da først vi kom i gang, gik det også rigtig fint, siger Camilla Lundsten Holm.

De kommende uger kan du se, hvordan det går med Svend og de andre landmænds jagt på at finde den eneste ene. Det er tirsdag klokken 20, at TV2 viser 'Landmand søger kærlighed'.

