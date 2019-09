Rachel: Deler ud af gode råd til 'Årgang 2020'-forældre

TV2 meldte for nylig ud, at de lige nu er i fuld gang med at finde nye familier til en ny omgang 'Årgang 0', dog med den nye titel 'Årgang 2020'.

Rachel Ellebye er som bekendt et af de børn, som har medvirket i 'Årgang 0', og hun har en helt klar holdning til, hvad de kommende forældre skal være opmærksomme på, hvis de vælger at deltage i programmet.

- Man skal være sig selv. Man skal virkelig ikke tro, man skal være den nye Kardashian-familie, slår Rachel fast og uddyber:

- Man skal ikke tro, man sådan bliver venner med de kendte, bare fordi man er med i programmet. I skal opføre jer, som I plejer, som en helt almindelig dansk familie.

Familien Ellebye fra 'Årgang 0' har det alle godt, dog ses de ikke så ofte, da både David og Rachel er flyttet hjemmefra. Foto: Tariq Mikkel Khan

Se også: 'Årgang 0'-stjerne indlagt: Sådan går det nu

Gode og dårlige dage

Rachel har altid været glad for at medvirke i 'Årgang 0', også selvom det ikke altid har været lige let.

- Der er jo gode og dårlige dage, og der skal man også være klar på at lukke kameraerne ind. Man skal ikke gå og tro, at man kun kan vise alt det gode. Det skal man være forberedt på.

Rachel fortæller endvidere, at det for hende har været en gave at medvirke i programmet, men at det også kan være overvældende, at alle kender en.

- Når jeg er i Danmark, kan jeg ikke altid gå i fred. Det kan godt være lidt underligt. Særligt fordi jeg her i Norge, hvor jeg bor nu, er fuldstændig ukendt.

Se også: Store nyheder fra 'Årgang 0'-Rachel

Rachel glæder sig dog til at se, hvad det er for nogle familier, der ender med at blive valgt til programmet.

- Det bliver interessant at se. Meget har jo ændret sig, siden 'Årgang 0' kom til. Men jeg støtter dem 100 procent, og de kan altid ringe til mig for et godt råd.

Rachel bor nu i Norge sammen med kæresten, Eirik, på 20 år. Foto: Mogens Flindt

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Meget mere 'Årgang 0':

Se også: Vild 'Årgang 0'-nyhed: Tager 18 år mere

'Årgang 0'-mor slår rekord: Millionerne vælter ind