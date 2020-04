Radio Loud flopper blandt de unge: Lytterne er over 50

Radio Loud har fået en hård start på livet, siden kanalen gik i luften 1. april.

For en uge siden kom der lyttertal fra Kantar Gallup, hvor Radio Loud ikke var medtaget, fordi kanalen havde haft færre end de 9000 lyttere, der var det laveste i målingen. Enkelte dage var det slet ikke muligt at måle, at kanalen havde lyttere, fortalte Kantar Gallup til fagbladet Journalisten.

DAB-kanalen er målrettet de unge og skriver på sin hjemmeside blandt andet, at man er 'hele Danmarks nye tale- og kulturradio – lavet af, med og for unge'. Men de unge lytter tydeligvis ikke med endnu.

Mandag er der nemlig igen kommet lyttertal fra Kantar Gallup, og det er umiddelbart heller ikke noget, man kan juble over hos Radio Loud.

Denne gang er kanalen dog med på listen. Tallene viser, at 15.000 danskere over 12 år har lyttet til kanalen i perioden 13. til 19. april, men kun 3000 af disse er personer under 50 år.

Radio Louds administrerende direktør, Ann Lykke Davidsen. Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix

Over for fagbladet Journalisten bekræfter Frank Klausen, der er afdelingschef hos Kantar Gallup, at det forholder sig sådan.

- Ja, det kan man godt sige. Det er faktuelt fuldstændigt korrekt. De har haft 15.000 lyttere overalt i hele universet, og 3000 af dem er under 50 år, siger han til mediet og tilføjer, at han gerne står på mål for, at de fleste af Radio Louds lyttere i den uge er over 50 år.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Radio Louds administrerende direktør, Ann Lykke Davidsen, men det har endnu ikke været muligt.