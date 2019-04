Overvejer politianmeldelse: Radiovært løj kvinde død

Pia Adelsteen blev ligbleg, da hun tog telefonen, og hendes mand, Kim Christiansen troede straks, at der var dårlige nyheder om hendes alvorligt syge mor.

Politikerparret fra Dansk Folkeparti var dog blot blevet taget som gidsler i et satirenummer ledt an af den populære karakter Kirsten Birgit Schiøtz Hørsholm, som har det borgerlige navn Frederik Cilius Jørgensen.

Mandag skjulte radiosatirikeren og vært på Radio24syvs udsendelse Den Korte Radioavis sig dog ikke bag den flamboyante karakter Kirsten Birgit, men præsenterede sig som Carsten Nielsen fra Nordjyllands Politi, da han ringede til Pia Adelsteen.

- Goddag. Det drejer sig om, at der er en lastbil, der er kørt ind igennem Aporta, lød det med reference til DF-ægteparrets restaurant, som har fået hug for ikke at have nogen overenskomst.

- Det er ikke rigtigt, sagde Pia Adelsteen.

- Jo. Det er sandt. Der er en dårlig nyhed. Og det er, at det har medført et dødsfald, fremturede den påståede politibetjent, før radioværten satte trumf på den for Pia Adelsteens rædselsvækkende nyhed, som du kan høre her.

- Den gode nyhed er, at det var hende den hysteriske, der ikke ville arbejde, fordi hun ikke fik løn under sygdom. Aprilsnar.

Den fiktive Gaulouises-rygende Kirsten Birgit Schiøtz Kretz Hørsholm (tv.) gik over stregen 1. april. De øvrige på billedet er medvært Rasmus Bruun og reporteren Xinxin Ren Gudbjörnsson og hunden Xerry.

Det er skidesjovt

Pia Adelsteen var mildest talt rystet og fik fremstammet, at hun ikke fandt aprilsnaren sjov.

- Jeg synes, det er skidesjovt, konstaterede radioværten, som kort efter ringede af og til de øvrige i radiostudiets morskab udbrød:

- Uha, der var den. Det kunne jeg mærke. Der var den altså.

Pia Adelsteen fortæller til Ekstra Bladet, at det, hun kunne mærke ved kaffebordet i Mariager, var væmmelse og chok.

- Jeg var virkelig rystet og syntes overhovedet ikke, det var sjovt. Min første tanke var, at der var sket vores datter, svigersøn eller tre børnebørn noget. Det er jo ikke normalt, at en person fra Nordjyllands Politi pludselig ringer. Kim, som sad overfor mig, så farven forsvinde fra mine kinder.

Pia Adelsteen frygtede, at der var sket hendes familie noget, da en Carsten Nielsen fra Nordjyllands Politi ringede med dårligt nyt. Foto: Jens Dresling/Ritzau/Scanpix

Pia Adelsteen husker den næste rum tid som uvirkelig - hun var lamslået. At Frederik Cilius Jørgensen kort efter ringede og undskyldte sin fremfærd, ligesom endnu en redaktør istemte beklagelsen, sætter hun pris på.

- Men jeg synes stadig, det er grotesk. Jeg har svært ved at forestille mig, at der er nogen, der synes, det er sjovt at bilde nogen ind, at nogen er døde, siger den 55-årige politiker, hvis mand kalder episoden for 'utilstedelig' og straks klagede over Radio24syvs stunt.

Overvejer politianmeldelse

Radiokanalen, som igennem længere tid har været på krigsstien over for Dansk Folkeparti, der kræver 70 procent flyttet mindst 110 kilometer væk fra centrum af København, har også sendt undskyldningsblomster.

Pia Adelsteen har modtaget buketten og undskyldningerne, men hun har endnu ikke besluttet sig for, om hun vil kræve yderligere konsekvenser for radiokanalen. Det er nemlig strafbart at udgive sig for at være fra politietaten.

- Jeg overvejer at melde dem til politiet, men har ikke besluttet mig endnu, siger DF'eren.

Radioboss: Undskyld, undskyld, undskyld

- Der er blevet ringet personligt til Pia Adelsteen og sagt undskyld. Så er den ikke længere. Det er beklageligt, men det kan ske, og vi har undskyldt, siger Jørgen Ramskov, som uddyber, at der blevet talt alvorligt internt på Radio24syv om aprilsnaren. Foto: Martin Sylvest Andersen/Ritzau Scanpix

Ansvarshavende chefredaktør på Radio24syv, Jørgen Ramskov, hørte med egne ører den ikke for alle lige morsomme aprilsnar i Den Korte Radioavis. Det fik ham efter eget udsagn til straks at beordre en undskyldning sendt af sted til Mariager.

- Vi har jo bare lagt os fladt ned og sagt, det var ikke sjovt, siger radiobossen til Ekstra Bladet.

- Hvorfor var det ikke sjovt?

- Jamen, fordi det skal man ikke. Satire er grænsesøgende og indimellem også grænseløs, men der er også ting, der er over grænsen. Det der var over grænsen. Så er den egentlig ikke længere. Det er ikke sjovt at lave sjov med dødsfald, og man skal ikke ringe til folk på den måde. Og det har vi også lagt os fladt ned og undskyldt over for – både over for Kim Christiansen og Pia Adelsteen.

Se også: Radio24syv trækker stikket

- Hvorfor skulle det lige gå ud over dem?

- Jamen, det er vel dybest set ligegyldigt, hvem det går ud over. Men vi kan godt tage temaet en gang til. Det var en kæmpe fejl, og der er sagt undskyld.

- Det er ikke lovligt at ringe og udgive sig for at være fra politiet, og Pia Adelsteen og Kim Christiansen overvejer nu at gå videre med denne her sag?

- Det kan jeg jo ikke sige noget til. Jeg kan sige, at vi kan ikke gøre andet end at, når vi laver en fejl, så kan vi undskylde. Hvad pokker vil du næsten ellers have mig til at sige.

- Ikke andet end at du kan forholde dig til, at det er strafbart at udgive sig for at være fra politiet, når man ringer til folk, og I risikerer en politianmeldelse.

- Men vi har sagt undskyld.