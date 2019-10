Radiolegende takker af

- Nu skal vi have lidt soulmusik på programmet. Her kommer Stevie Wonder med 'Isn’t she lovely'’.

Hvis du kunne høre sætningen blive sagt højt, ville du nærmest med garanti kunne genkende stemmen.

Den tilhører Leif Wivelsted, der med sin yderst behagelige røst har talt til radiolytterne i årtier som vært på Danmarks Radios afdeling i Aarhus.

Men onsdag siger han farvel til radiostudiet, og goddag til pension. Så lytterne må altså affinde sig med, at den garvede radiomands stemme ikke længere er til stede hjemme i stuen eller på køreturen. Det skriver TV2 Østjylland.

- Det har været 45 fantastiske år. Jeg kan kun sige tak til alle dem, der har lyttet med. Det har været en glæde at sende, siger Leif Wivelsted til TV2 Østjylland.

Artiklen fortsætter under billedet ...



Leif Wivelsted til Dansktop Prisen 2019 i Boxen i Herning. Foto: Ernst van Norde

Genkender stemmen

Som radiovært kan man vel næppe kalde ham et kendt ansigt. Men det betyder ikke, at han ikke bliver genkendt.

- Når jeg lukker munden op, om det så er på en restauration, eller når jeg køber ind, så spørger folk, om det ikke er mig fra radioen, og så må jeg selvfølgelig bekende kulør, siger Leif Wivelsted.

Han synes kun, det er hyggeligt, når hans stemme får en klokke til ringe hos mennesker, han møder, og han har nydt at få respons på det arbejde, han har udført de sidste 45 år.

- Jeg har fået sindsygt mange dejlige, positive tilbagemeldinger fra lytterne, og det er jo bekræftelsen på, at man har ramt plet, siger han.

Interviewede de store

Leif Wivelsted er mildt sagt en musikkyndig mand, der har CV'et plastret til med programmer som 'Dansktoppen', 'Hit på hit' og 'Middag på 5’eren'.

I løbet af karrieren er det blevet til en del interviews med store kunstnere - også de internationale.

- Jeg vil stadig mene, at mit interview med Stevie Wonder, som jeg lavede i Holland i 1993, er noget af det største overhovedet. At sidde ansigt til ansigt med en af de største soulkunstnere. Eller kunstnere generelt, lyder det begejstret fra Leif Wivelsted.

Klokken 16 onsdag var der reception for Leif Wivelsted, og fra i morgen må lytterne altså vende sig til at undvære hans stemme i æteren.