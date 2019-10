Radio24syv-chef: - Det er paradoksalt og mystisk

Radio24syvs afgående chefredaktør, Jørgen Ramskov, var klar over, at kanalen kunne tabe på spørgsmålet om økonomi i udbuddet om ny DAB-kanal.

Alligevel så han det som umuligt at drive radiokanalen for mindre end de 280 millioner, som Radio24syv ønskede.

- Vi har arbejdet meget seriøst med et budget. I forvejen skulle vi skære 25 millioner af vores eksisterende budget – hvis du spørger mig, så er det det, som det koster, siger Jørgen Ramskov.

Radio24syv sender for sidste gang 31. oktober. Foto: Niels Christian Vilmann

Radiokanalen tabte tirsdag udbuddet om at drive en DAB-radio i fire år. I stedet bliver det radio Loud, der er en sammenslutning af partnere. Det var økonomien, der gjorde udslaget.

Jørgen Ramskov begrunder blandt andet den store pose penge, som Radio24syv bad om, med, at kanalen indgik en kontrakt med DR om at sende på DAB.

Den aftale var dyrere end radio Louds aftale om at sende, og det var blandt andet det, der gjorde udslaget, mener han. Han var dog klar over, at hans radiokanal ville tabe point på spørgsmålet om økonomi.

Mikael Bertelsen hejser flaget på halvt, efter Radio24syv har fået at vide, at radioen lukker. Foto: Peter Hove Olesen

- Vi har bedt om 280 millioner kroner med åbne øjne og vel vidende, at vi kunne tabe det her, siger den afgående 24syv-chef.

De økonomiske kriterier var klare på forhånd, understreger han.

- Når man spiller, skal man ikke brokke sig over, at banen har de mål, den har. Man kan brokke sig over dommeren, siger Jørgen Ramskov.

Dommeren er i det her tilfælde Radio- og tv-nævnets vurdering af kanalernes indhold.

Radio Loud modtog flere point end Radio24syv i programkategorien, og det kommer meget bag på chefredaktøren.

- Det er paradoksalt og mystisk. Vi forstår helt ærligt ikke, at den historik, vi har med at lave programmer, som man faktisk kan lytte til og ved, vi kan lave, åbenbart ikke vejer tungere end nogle visioner om at lave gode programmer, siger Jørgen Ramskov.

Radio24syv sender i øjeblikket på FM-båndet og har sidste sendedag 31. oktober, hvorefter radiostationen efter planen lukker og slukker.

Loud begynder efter planen at sende fra 1. april 2020 som DAB-kanal.

