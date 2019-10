Radio24syv-chef efter chok-nederlag: - Det er grotesk

Det er endegyldigt slut med Radio24syv.

Det ligger fast, efter at det er blevet afgjort, at Radio24syv har tabt udbuddet om at drive en dab-radio i de kommende fire år.

Udbuddet er i stedet gået til en kreds bestående af ni lokalradiostationer, Roskilde Festival, Nationalmuseet, teatret Mungo Park og Danske Studerendes Fællesråd, der under navnet Radio Loud havde lagt billet ind på kanalen.

- Det er grotesk, at en radio som den her ikke får lov til at fortsætte, lyder det fra direktør Jørgen Ramskov.

Programchefer på radio24syv Michael Bertelsen (tv.) og Mads Brügger (th.) mfl. efter beskeden om at radiokanalen ikke kan fortsætte som dab-kanal. Foto: Niels Christian Vilmann/Ritzau Scanpix

Radioens medarbejdere var tirsdag samlet for at tage imod beskeden, og her fik de altså at vide, at radioen snart er fortid.

- Hvis jeg skal være helt ærlig er jeg nok ikke vildt overrasket. Kampen fra politikernes side mod Radio24syv har været lang, og nu har journalistikken tabt, siger radiovært Ditte Okman.

Radio24syv ophører 31. oktober på fm-båndet som følge af ændrede krav fra den tidligere regering, der betød, at radioen på FM4 skulle have base mindst 110 kilometer uden for København.

Radioen anså derfor dab som en mulig redning, men den mulighed er altså også nu gået tabt.

Radio24syv - tidslinje: Det bliver sammenslutningen Loud, der fremover får 70 millioner kroner om året til at drive DAB-radio de næste fire år. Læs her en tidslinje over forløbet: * 29. juni 2018: Som en del af medieaftalen skal Radio24syvs hovedsæde flyttes fra København til Vestdanmark ifølge daværende kulturminister Mette Bock (LA). * 22. marts 2019: Den daværende VLAK-regering og støttepartiet Dansk Folkeparti bliver enige om, at 70 procent af redaktionen på FM4, som er navnet på den frekvens, som Radio24Syv har sendt på, skal arbejde mindst 110 kilometer fra København. * 28. marts 2019: Radio24syv dropper at søge om forlænget sendetilladelse grundet kravet om lokation. * 4. april 2019: DF-formand Kristian Thulesen Dahl åbner for muligheden for Radio24syv's overlevelse i en kronik. * 5. april 2019: Mette Bock indkalder til møde om Radio24Syv. * 3. maj 2019: Regeringen og Dansk Folkeparti vil oprette en ny DAB-radiokanal. Udbuddet beskyldes for at være skræddersyet til Radio24syv. * 20. september 2019: Radiokanalerne Radio24syv, LOUD og dk4-Radio har alle budt ind på den kommende DAB-radiokanal. * 22. oktober 2019: Vinderen af udbuddet offentliggøres og får et budget på 70 millioner kroner årligt til at drive kanalen over fire år. Vis mere Luk

Helt ny spiller

Det bliver en helt ny spiller på radioscenen, der de næste fire år skal sende fra en kommende statsstøttet dab-kanal.

Vinderen af udbuddet - Radio Loud - er en kreds bestående af ni lokalradiostationer, Roskilde Festival, Nationalmuseet, teatret Mungo Park og Danske Studerendes Fællesråd.

Radio Loud vil henvende sig til de unge i alderen 15 til 32 år og blandt andet satse på konstruktiv nyhedsjournalistik.

Loud begynder efter planen at sende fra 1. april 2020.

FAKTA: Her er kravene til ny DAB-kanal Radio24syv lukker og slukker, mens den nyoprettede radiostation Radio Loud får lov at sende fra en ny, offentligt støttet DAB-kanal. Læs her om betingelserne for den nye DAB-kanal: * Kanalen udbydes for fire år med et årligt offentligt tilskud på 70 millioner kroner. Pengene kommer fra medieforliget og public service-puljen. * Der må sendes reklamer, der skal placeres i blokke mellem programmerne. * Der stilles ikke krav til lokalisering af redaktioner og medarbejdere, eller hvor produktionen skal finde sted. * Kanalen udbydes med sendestart tidligst 1. november 2019. Sendestart skal finde sted senest 1. maj 2020. * Kravet til nyproduktion fastsættes til mindst 90 timer per uge. * Der stilles krav om 70 minutters kulturnyheder per uge, som skal dække kulturlivet bredt, og 20 timers øvrige kulturprogrammer per uge. * Der skal endvidere sendes 65 minutters nyhedsudsendelser per døgn. * Såfremt der udsendes musik, skal der være en bred musikprofil. Den maksimale andel af musik i sendefladen kan højest være 20 procent om dagen, 65 procent om aftenen og 55 procent om natten. Vis mere Luk

Det har været en klar afgørelse ifølge Radio- og tv-nævnet, der har givet de tre bydere point på en skala. Den konkurrence vandt Loud foran Radio24syv og DK4 Radio.

- Jeg vil gerne understrege, at der ligger et grundigt arbejde bag evalueringerne af de tre ansøgninger, siger formand Caroline Heide-Jørgensen fra Radio- og tv-nævnet i en pressemeddelelse.

Inden afgørelsen var Radio24syv favorit til at vinde udbuddet. Radiostationen har eksisteret siden 2011 og opnået succes som taleradio.

Radio Loud er til gengæld en helt ny radiostation.

Skræddersyet tilbud

Den nye DAB-kanal udbydes for fire år med et årligt offentligt tilskud på 70 millioner kroner. Pengene kommer fra medieforliget og public service-puljen.

Muligheden for at søge om sendetilladelse på en ny DAB-kanal opstod, efter at Radio24syv afviste at søge om forlængelse af sin sendetilladelse på FM4-frekvensen, som radiostationen har sendt fra siden 2011.

Radio24sys afvisning skyldtes, at den daværende VLAK-regering og Dansk Folkeparti krævede, at den station, der fremover skulle sende fra FM4-frekvensen, skulle have sit hovedsæde mindst 110 kilometer fra København.

Udbuddet af en ny DAB-kanal blev herefter set som et skræddersyet tilbud til Radio24syv.