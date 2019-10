Radio24Syv: - Vi har tabt

Det er endegyldigt slut med Radio24Syv.

Det ligger fast, efter at det er blevet afgjort, at Radio24Syv har tabt udbuddet om at drive en dab-radio i de kommende fire år.

Udbuddet er i stedet gået til en kreds bestående af ni lokalradiostationer, Roskilde Festival, Nationalmuseet, teatret Mungo Park og Danske Studerendes Fællesråd der under navnet Radio Loud havde lagt billet ind på kanalen.

- Det er grotesk, at en radio som den her ikke får lov til at fortsætte, lyder det fra direktør Jørgen Ramskov.

Radioens medarbejdere var tirsdag samlet for at tage imod beskeden, og her fik de altså at vide, at radioen snart er fortid.

- Hvis jeg skal være helt ærlig er jeg nok ikke vildt overrasket. Kampen fra politikernes side mod Radio24syv har været lang, og nu har journalistikken tabt, siger radiovært Ditte Okman.

Radio24Syv ophører 31. oktober på fm-båndet som følge af ændrede krav fra den tidligere regering, der betød, at radioen på FM4 skulle have base mindst 110 kilometer uden for København.

Radioen anså derfor dab som en mulig redning, men den mulighed er altså også nu gået tabt.