Radioavisen gennemfører største ændring i mange år

Det er nok meget godt, at DR valgte at vente en enkelt dag med at sende deres pressemeddelelse vedrørende fornyelsen af Radioavisen ud, så lytterne ikke tror, de er ofre for en raffineret aprilsnar.

I meddelelsen fremgår det nemlig, at der fra tirsdag 2. april 12.00 vil blive pillet ved de traditionsrige rådhusklokker, der som bekendt varsler middagsnyhederne.

Ifølge DR er der nemlig for mange lyttere, der springer fra, når klokkerne begynder at bimle løs.

- Vi skaber en bedre sammenhæng mellem 12-Radioavisen, rådhusklokkerne og programmet op til klokken 12. Det gør vi ved at forkorte klokkerne lidt og lægge et stille beat under. Dermed vil vi fastholde nogle af de forholdsvis mange lyttere, der ellers falder fra, når de hører rådhusklokkerne. Derudover arbejder vi med en tydeligere lydmæssig adskillelse af indslagene i Radioavisen, som også er med til at gøre indholdet mere forståeligt og give det et nutidigt udtryk, siger direktør for DR Nyheder, Aktualitet og Distrikter Sandy French, der kalder ændringerne for den største fornyelse af Radioavisen i mange år.

Lyden af rådhusklokkerne bliver fremover pakket ind i en lidt mere moderne lyd på DR. Foto: raadhus.kk.dk

Ud over fornyelsen af de gamle klokker bliver der også kigget på blandt andet temposkift og dynamik.

- Radioavisen vil fremover indeholde en sund balance mellem det væsentlige og dét, der optager befolkningen. Lytterne vil opleve, at vi i stigende grad kommer til at arbejde med dynamisk radio, hvor temposkift og stærke værter spiller en stor og vigtig rolle for at gøre Radioavisen mere forståelig for alle. Vi vil lave moderne, relevant nyhedsformidling på radio, som samler lytterne på tværs af alder, geografi, uddannelse og beskæftigelse, forklarer Sandy French.

Lektielæsning

I mange lytteres ører er Radioavisens stemmer ensbetydende med korrekt dansk både i sprog og udtale. Fremover vil der også blive arbejdet med værternes sprog, og de vil komme til at tale det sprog, som lytterne selv taler, oplyses det fra DR.

- Vi kommer til at arbejde rigtig meget med sproget, fordi vi gerne vil forklare svære emner bedre, end vi hidtil har gjort. Det vil nogen måske opleve som en forfladigelse, men det betyder, at folk bedre kan forstå verden, når vi taler det sprog, som lytterne selv taler. Radioavisen er ikke lektielæsning, den er en vidende og troværdig ven, der fortæller dig væsentlige og relevante nyheder fra Danmark og hele verden uanset din alder og uddannelse, uanset hvor du bor, og hvad du laver.

I løbet af en uge lytter omkring tre millioner til mindst én radioavis, og en normal morgenradioavis har omkring en million lyttere. Dermed er Radioavisen det ubestridt mest brugte nyhedsmedie i Danmark.