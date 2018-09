Radiovært advarer: Pas på politikerne

Når Søren Dahl og hans program, der måtte skifte navn fra ’Café Hack’ til ’Dahl på Hack’ efter den meget omtalte skilsmisse med DR, for første gang i dag kan opleves på Ekstra Bladet Radio bliver det med den statsministerkandidat Mette Frederiksen i den varmestol.

Og når man holder en mikrofon foran en politiker, skal man være på stikkerne, pointerer Søren Dahl.

– Nogle politikere kan jo det der med at trække vejret, mens de taler i sætninger kun med kommatering, ikke med punktummer. Så når valgkampen går i gang, skal man altså lige passe lidt på.

Hvem er bedst at have i studiet?

– Man skal i hvert fald ikke tale med politikere fire uger i træk. En statsminister, der har slipset på i overført betydning, kan være lidt svær. Afgåede statsministre er dog vidunderlige, siger Søren Dahl og fortæller om samtalen med Mette Frederiksen:

– Det blev en samtale med en kvinde, der har været politiker hele livet. Hun var ikke mere end fem år, da hun fik sin far til at skrive under på en erklæring om, at han var modstander af dyreforsøg. Så er man ligesom i gang.

Søren Dahl på plads ved arbejdsbordet i privaten i Aarhus, hvor han forbereder sit ugentlige samtaleprogram. Foto: Ernst Van Norde

To gæster og lidt musik - bliver det aldrig tid til fornyelse?

– Efter vi stoppede på DR har formatet faktisk forandret sig. I modsætning til P4 er vi begyndt at spille mindre musik og snakke lidt mere. Vi er vendt tilbage til udgangspunktet – nemlig bare at lade en samtale gå. Og det at høre en nærværende samtale, det går aldrig af mode, siger Søren Dahl og tilføjer, at han glæder sig over at det fra i dag bliver nemmere at finde frem til de gode søndagssamtaler:

– Lige nu glæder vi os for eksempel over at være til stede på den eneste landsdækkende DAB-kanal – der ikke er styret af DR – altså Ekstra Bladets DAB-kanal. På den måde er det egentlig sjovt, at et program der har 15 år på bagen, er med helt fremme.

Se også: Nu vender 'Café Hack' tilbage til landsdækkende radio

I år har Søren Dahl og hans program været hjemløse i fire måneder, mens Café Hack har været under ombygning.

– Det har været en fest at have været rundt i landet og møde lytterne. Man skal altså huske, at lytterne er individer og ikke målgrupper, som nogle medier har for vane at betragte dem som. For nogle handler det bare om tal, men jeg trykker lytterne i hånden og elsker at møde folk. Det er det, jeg med et glimt i øjet plejer at kalde ’aktiv lytterundersøgelse’

Hvis man vil lytte til 'Dahl på Hack' kan det ske ved at finde Ekstra Bladet Radio på DAB+, RadioPlay eller via Ekstra Bladet Radios app. Første gang er søndag 2. september 10.00, hvor Socialdemokratiets formand Mette Frederiksen og Adam Aamann - landets ukronede smørrebrødskonge - er gæster.