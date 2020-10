Ramt af blodprop: - Jeg blev virkelig bange

Lars Bjødstrup er vokset op med cremer, mousser og overdådige kager. Alligevel skulle han blive 60 år, før han for alvor selv kastede sig ud i at kreere det søde bagværk.

- Min far var konditor, så jeg er vokset op i hans konditori. Jeg så, hvor hårdt arbejde det var, så det var ikke en vej, jeg havde lyst til at gå, siger Lars Bjødstrup, der er med i 2020-sæsonen af 'Den store bagedyst'.

Gymnasielæreren fra Nyborg har til gengæld bagt masser af brød, så helt ukendt med en ovn og afbagning er han ikke, og da han af en kammerat blev opfordret til at melde sig til kagekonkurrencen på tv, slog han til.

- Jeg er nået til et punkt i mit liv, hvor jeg tænker, hvad er det værste, der kan ske? Det er, at der ikke sker noget, siger Lars Bjødstrup uden tøven.

Den tankegang fik ekstra luft under vingerne for tre år siden. Her blev alderspræsidenten i årets bagedyst ramt af en blodprop under en rejse til Australien.

- Historien er den, at jeg spiller en del tennis. I den forbindelse var jeg faldet og havde brækket kravebenet. Derfor kunne jeg ikke tage mine støttestrømper på, da vi skulle flyve til Australien, fortæller han til Ekstra Bladet.

Lars Bjødstrup havde ondt i sit ben, da han sammen med sin mand ankom til det vestlige Australien, hvor hans familie bor.

- Jeg troede bare, at det var endnu en forstrækning på grund af tennis. Jeg kunne sagtens holde det ud og gik rundt og sådan noget, siger han.

Lars Bjødstrup fløj sammen med sin mand til Sydney, som de ville opleve i nogle dage. Også her kunne han mærke sit ben, men opfattede det ikke som noget alarmerende.

Det blev det til gengæld lige pludselig, da parret skulle flyve tilbage til Lars Bjødstrups familie ved Perth.

- Vi havde lige checket ind og sad i lufthavnen og ventede, da jeg pludselig fik ondt i hjertet. Mine smerter i benet forsvandt, men jeg havde ondt i hjertet, fortæller han.

Der blev tilkaldt hjælp til Lars Bjødstrup, og lægerne kunne fortælle ham, at han havde en blodprop, der var vandret fra benet gennem hjertet og op i hans lunge.

- Jeg blev virkelig bange. Især fordi vi i min familie har historie for at have dårligt hjerte. Min mor døde på grund af dårligt hjerte, da hun var 56 år. Der sad jeg så i Australien med ondt i hjertet som 56-årig, siger han.

Især den første tid efter Lars Bjødstrups blodprop var kritisk, da lægerne frygtede, at der kunne danne sig nye. Derfor måtte han blive en uge længere end planlagt i Sydney.

- Jeg fik blodfortyndende medicin, og det skal jeg være på resten af mit liv. Derfor er jeg heller ikke bange og bekymret mere. Jeg vil sige, at jeg er glad for at bo i Danmark med så godt et sundhedsvæsen. Der bliver holdt rigtig godt øje med mig, og det er rart. Det er noget andet end i Australien, hvor det koster 4800 kroner at køre 16 kilometer i en ambulancen, siger han.

I dag mærker Lars Bjødstrup ikke noget til den blodprop, der ramte ham. I hver fald ikke fysisk. Psykisk er det noget andet.

- Der er mange ting, der er uden betydning for mig nu. Heriblandt hvad andre synes og mener. Den vigtigste er, at jeg har det godt, og det har jeg. Jeg synes, at det er vigtigt at sætte pris på det, man har. Og bare fordi man er 60 år og har haft en blodprop, så går livet ikke i stå. Man kan sagtens melde sig til 'Den store bagedyst', siger Lars Bjødstrup.