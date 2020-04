Ramt af coronakrisen: Stor tvivl om ny Jackass-film

Der er lagt i kakkelovnen til en ordentlig omgang Jackass til juli 2021, men der er stor tvivl om, hvem der kommer til at medvirke

Der er noget at glæde sig til, hvis man er til voldsomme pranks, dumme beslutninger og masser af latter.

Den fjerde vanvittige Jackass-film i rækken er på vej, men på grund af coronaudbruddet er udgivelsesdatoen udskudt fra marts 2021 til 2. juni 2021.

Det blev annonceret tilbage i december-måned, at der var en ny Jackass-film på trapperne. Det er nummer fire i rækken, men der er langt fra tredje til fjerde.

Jackass-holdets tredje film, 'Jackass 3D', blev udgivet for helt tilbage i 2010. Og faktisk har de ikke filmet sammen efter deres ven og kollega Ryan Dynn døde på tragisk vis.

Endnu ikke fastlagt

Det er endnu ikke offentligt kendt, hvem der kommer til at være foran skærmen i den nye film. Paramount, som står bag, har endnu ikke bekræftet, om Johnny Knoxville, som tidligere har været frontmand, kommer til at være på skærmen, eller om instruktøren Jeff Tremaine er med om bord.

Det var Johnny Knoxville og Jeff Tremaine, som for 20 år siden tilbage i 2000 opfandt Jackass sammen med producer Spike Jonze.

Det startede dengang som en serie, hvor de forskellige medvirkende i hvert afsnit udførte mærkelige stunts, prankede hinanden og generelt teede sig på gaden for morskabens skyld. Da de opdagede, hvor stor en succes det blev, lavede de tre film.

Utilfreds med kontrakttilbud

Dette år er 20års jubilæum for første gang, hvor verden fik lov til at se de vilde stunts, som bestemt ikke er eller var for sarte sjæle.

Dengang løb programmerne over skærmen på MTV.

Selvom det først er næste år, at filmen forventes at få premiere, så er der der stor opbakning blandt de medvirkende til at gøre lidt ud af jubilæet.

En af de mest grænseoverskridende og vilde medvirkende er Steve Glover, bedre kendt som Steve-O, som også ser frem til en genforening. Men det er endnu usikkert, om han skal være med.

- De har ikke givet mig et tilbud, jeg virkelig kan tage seriøst endnu. Det er ikke for at være ubehøvlet eller noget, men jeg har ikke en kontrakt endnu. Så vi må se, har han fortalt MMA Junkie.

- Jeg hepper på alle mine drenge. Det er bare en underlig situation. Men jeg elsker alle mine Jackass-venner, men jeg er nødt til at gøre det anderledes denne gang, fortalte han.

I slutningen af februar kunne det dog tyde på, at Steve-O fik det kontrakttilbud, han håbede på. I hvert fald lagde han et billede på Instagram, hvor han var iført en Jackass-trøje.

'Jeg bærer stolt denne trøje i dag', skrev han og tilføjede i et hashtag, at 'han er med'.

Dermed tyder det altså på, at vi i hvert fald får Steve-O at se i den kommende film, selvom det altså ikke er 100 procent bekræftet. Derimod er der stadig stor tvivl om, hvem der eller er med.

