Ramt af kæmpe nedtur: - Jeg har det ad helvede til

'Luksusfældens' to økonomiske eksperter Carsten Linnemann og Kenneth Hansen kom på noget af en prøve, da de tirsdag besøgte 44-årige Rikke fra Køge.

Her kunne de nemlig konstatere, at den 44-årige kvinde var dybt økonomisk afhængig af sin ældste datter, Stephanie, og sin eksmand. Så afhængig at hun boede på ubestemt tid på sofaen i stuen hos eksmanden, hvor hendes yngste datter på 17 år også boede, og i tide og utide lånte penge af datteren, men også hendes forældre.

Eksperterne opdagede samtidig, at Rikke, der har været på kontanthjælp det meste af sit voksne liv, trods den sparsomme økonomi ikke holdt tilbage med at købe nyt tøj til sig selv eller datteren, få ordnet negle eller tage i solarie, mens hun samtidig lukkede øjnene for de mange ubetalte regninger, der bare blev ved med at hobe sig op.

Kaos for åben skærm: - Det er jo pinligt

Inden eksperterne forlod Rikke, fandt hun dog et job og beviste for eksperterne, at hun kunne overholde det sparsomme budget, de havde lagt for hende.

Siden da er den gode stime fortsat for Rikke, der forud for aftenens program stolt kan fortælle Ekstra Bladet, at hun stadig overholder eksperternes budget.

- Jeg er rigtig glad for, at jeg meldte mig til programmet. Det var det, der skulle til. Siden da er det gået fint, og jeg overholder mine ting. Jeg har ikke lånt en krone, så det er helt i top, og jeg sover godt om natten. Det er slut med solarie, og jeg laver negle selv for at spare penge. Det er en forvandlet Rikke. Og det har været okay. Jeg har faktisk ikke manglet de der ting, siger hun med et smil og fortæller, at hun stadig bor hos sin eksmand med sin yngste datter, der nu er 18 år.

- Det fungerer stadig, og vi bliver boende sammen, til jeg finder noget, jeg har penge til. Men der kan godt gå lang tid, for jeg har et noget begrænset budget.

Rikke fik under 'Luksusfælden' hjælp fra sin ældste datter, Stephanie. Foto: Nent Group Danmark

Ryggen giver problemer

Ikke alt er dog gået helt efter planen for Rikke. Siden eksperternes besøg er hun nemlig atter blevet ledig.

- Ryggen kunne ikke klare arbejdet i Rema 1000. Jeg har fået konstateret en Scheuermann (udtalt krum ryg, red.), og det gjorde, at jeg ikke kunne holde til at arbejde ni timer ad gangen, og derfor har jeg været på kontanthjælp siden marts, siger hun og understreger, at hun er meget ked af igen at være på kontanthjælp:

- Jeg har det ad helvede til med at være tilbage på kontanthjælp. Jeg var glad for jobbet, og min chef var glad for mig. Men jeg søger noget nyt hver dag og håber, at jeg kan finde noget, hvor jeg kan have færre timer.

Totalt på røven: Nu røber de skøn hemmelighed

- Hvordan påvirker det dig i dagligdagen?

- Når jeg går herhjemme, er det ikke noget problem. Jeg kan sætte mig og lægge mig og tage tingene i eget tempo. Det er ligeså snart, jeg skal ud og overanstrenge mig, at det bliver et problem, så det sætter sine begrænsninger.

Lykken har dog tilsmilet Rikke på anden vis. Hun har nemlig fundet sig en kæreste.

- Jeg har mødt ham inden 'Luksusfælden', og det er så blevet til noget efter. Vi tager det stille og roligt, og vi har derfor heller ikke talt om at flytte sammen endnu eller noget. Men han kender til min økonomi, og hvad han gik ind til, og han er meget støttende, så det er dejligt.