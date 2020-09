Rane Willerslev: Folk tror det er løgn

Nationalmuseets direktør har oplevet så vilde ting, at det kan være svært at tro på

I aftenens afsnit af TV3-programmet 'Til middag hos' inviterer Nationalmuseets direktør, Rane Willerslev, madklubben hjem i sommerhushaven, hvor de får en ægte vildmarksoplevelse, når de skal indtage middagen under åben himmel.

Gæsterne bliver sat til at skyde med bue og pil, og så fortæller direktøren røverhistorier fra sit vilde liv, der blandt andet inkluderer ekspeditioner til Sibirien, hvor han er blevet jagtet af den russiske mafia og har været tæt på at dø af sult i ødemarken.

Jenna Bagge, Peter Mygind og Jeanette Ottesen på besøg hos Rane. Foto: Kristine Holm Marcher

Historierne er så vilde, at deltagerne er ved at tabe både næse og mund.

Blandt andet siger Peter Mygind, at hvis det havde været alle andre end Rane, der havde fortalt de vilde historier, ville han have stemplet vedkommende som lystløgner.

- Jeg har oplevet mange gange, at folk tror, det er løgn. Og når jeg brugte fortællingerne som godnathistorier sagde mine børn også: 'Altså far, er du nu også helt sikker på, at det var så vildt, som du siger?' Man kan kan jo sige, at nogle gange overgår virkeligheden altså fantasien, men det var altså fuldstændig sindssygt, siger Rane Willerslev til Ekstra Bladet.

Generer det dig, at folk nogle gange tvivler på, om det er sandt?

- Nej, egentlig ikke. Det er jo en del af fortællingens natur, at folk kan blive overraskede og chokerede, så det har jeg det ok med. En stor del af det at rejse ud i verden på vilde eventyr er jo netop at komme hjem og fortælle om dem igen bagefter.

Rane Willerslev udfordrer stadig sig selv, men det foregår oftere bag skrivebordet end i vildmarken. Foto: Kristine Holm Marcher

Er du helt færdig med de vilde og vovede ekspeditioner?

- Ja, det er jeg nok blevet for gammel til, men jeg er bestemt ikke færdig med at sætte mig selv på spil, og mit arbejde på Nationalmuseet med Jim Lyngvild-udstillinger og eskimo-debatter er ligeså eventyrligt som rejserne til Sibirien - bare på en anden måde.

Rane Willerslev fortæller desuden åbenhjertigt om de ofre, de mange udlandsekspeditioner har haft for hans familieliv.

- Når man fortæller de der spændende historier, så kan folk meget nemt tænke, at det hele bare er super fedt, men der var jo også enorme personlige omkostninger ved det. Jeg kunne ikke holde på en kæreste, og det endte jo også med, at min kone ikke gad mere.

Og den side af det eventyrlige liv, er Rane ikke bange for at fortælle åbent om.

- Der er altid en anden side af medaljen. Heldigvis er jeg meget mere tilfreds i dag, hvor jeg har fundet en bedre balance mellem familie og arbejde. Det lyder måske super banalt, men det er altså først her i en relativt sen alder, at jeg har fået det hele til at fungere, og det er jeg meget taknemmelig for.

Aftenens afsnit af 'Til middag hos', hvor madvennerne er på besøg hos Rane, kan ses på TV3 19.00.