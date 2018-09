Rapkæftet DR-vært færdig på populært program

Om en god måneds tid er ’Quizzen’ tilbage på DR2, og det bliver med en ny vært til at styre løjerne.

Signe Molde, der selv har været med til at udvikle programmet, er nemlig færdig på 'Quizzen'. Det skriver DR i en pressemeddelese.

Værtsskiftet kommer efter, Signe Molde i sommer meddelte, at hun har lyst til at prøve noget andet, 'inden hun bliver for magelig'. Derfor er Molde nu – sammen med DR2 – ved at finde ud af, hvad hun skal udfordres med fremover.

Det bliver Gyrith Cecilie Ross, der overtager værtsrollen på programmet. Hun har hidtil været vært på P3, og med det nye job får hun sin debut som TV-vært.

Gyrith Cecilie Ross er 32 år og uddannet journalist. I 2015 modtog hun prisen som 'Årets Reporter' ved radiobranchens prisfest, Prix Radio. Foto: Agnete Schlichtkrull/DR

- Jeg glæder mig til hver uge at dykke ned i de nationale historier. Selvom dansk politik kan være 'crazy' - har jeg hørt en sige - har vi jo ikke ligefrem en dansk Duterte eller Trump som garant for sindssyge citater og godt indhold, og det er der en fed udfordring i. Herhjemme handler det mere om nuancer – og de nuancer skal formidles sjovt og interessant, hvilket er en skide spændende opgave, siger den nye vært på 'Quizzen' i pressemeddelelsen og fortsætter:



- Fordi vi er så lille et land med så forholdsvist få mennesker, bliver politik hurtigt personligt. Jeg vil gerne lege i grænselandet mellem de to, stikke lidt, måske engang imellem være alvorlig, men allermest grine. Jeg håber virkelig, seerne kommer til at grine sammen med mine gæster og mig selv. Ellers begynder jeg nok at græde, siger Gyrith Cecilie Ross.

’Quizzen’ er DR2’s ugeaktuelle quiz, hvor ikke mindst mange politikere har gættet løs og været taget under kærlig, satirisk behandling.

Der er præmiere på den nye sæson torsdag 25. oktober.