Rasende Blachman: Dårligste nogensinde!

Thomas Blachman var som sædvanligt ude med riven, da TV2 fredag sendte det første 'X Factor'-liveshow.

Denne gang skød han med skarpt mod flere af deltagerne, som han ikke mente præsterede godt nok.

- Jeg har aldrig set så dårligt et niveau i første liveshow nogensinde, lød det fra Thomas Blachman, da Ekstra Bladet mødte ham umiddelbart efter første liveshow.

Ifølge den rutinerede dommer blev der begået for mange fejl af 'X Factor'-deltagerne.

- Der var flere fejl, end der burde. Flere falske toner, men det er også en helt særlig disciplin at lave liveshows, og det er første gang, at deltagerne står der. Det er også derfor, at det blev mere dramatisk, for der var mere at diskutere. Jeg kan jo ikke sidde og sige 'Gud, hvor er I søde allesammen, og hvor er det fantastisk, når det ikke er tilfældet', lød det fra en oprevet Thomas Blachman.

Fik alle med videre

Selvom fredagens liveshow fik hårde ord med på vejen fra Blachman, så havde han dog også et par positive ord at sige om årets første liveshow.

- Det har været en god aften. Jeg har det, som hvis jeg lige havde spillet med et orkester. Det fungerede. Det er bare glæde, og jeg er selvfølgelig glad for, at alle mine deltagere er med videre.

