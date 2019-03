Rasende Blachman revser meddommer: Katastrofalt!

Blachman var langt fra tilfreds med, at Oh Land valgte at sende Patrick videre i 'X Factor'

Fredag aften måtte Thomas Blachman tage afsked med en af sine solister over 23, da Oh Land valgte at frede Ankerstjernes deltager Patrick Smith, der for anden fredag i træk stod i farezonen.

Det betød et endegyldigt farvel til Andrea Brøndsted, og det var Blachman langt fra tilfreds med. Bølgerne gik højt mellem de tre dommere, og fra scenen langede Blachman kraftigt ud efter Ankerstjernes og Patricks samarbejde, som han ikke mener fungerer optimalt.

Dommerne havde nok at diskutere fredag aften. Foto: Mogens Flindt

Den kritik uddybede han over for Ekstra Bladet umiddelbart efter showet.

- Hver gang Patrick laver sine egne ting, så er det bare bedre. Han er bedre på scenen, det er bedre tonearter. Det er bedre formidlet. Samarbejdet med Ankerstjerne er jo helt katastrofalt. Det er ikke forløst, lød det fra en tydeligt oprevet Blachman.

Bølgerne gik højt mellem de tre dommere fredag aften. Foto: Mogens Flindt

Ikke overrasket

Ifølge den garvede dommer vidste han allerede forud for fredagens show, at det var hans deltager, der ville ende med at få dødsstødet.

- Jeg havde set det komme. Jeg havde set, at det var de to, der skulle ryge i farezonen. Jeg vidste godt, at Oh Land ikke ville honorere vores håndværksmæssige succes, hvilket det har været. Det er en stor succes, når man i ældre-kategorien overlever første show. Vi var klart på vej et sted hen, der var fedt, men ok, lød det bestemt fra Blachman, der tydeligt var irriteret på sine meddommere:

- Jeg tror, at uanset hvilket job, man har, så er der bare nogle aftener, hvor man har en god fornemmelse, når man går på arbejde, og andre dage har man en anden fornemmelse. I aften var sådan en aften, hvor jeg tænkte, at mine meddommere taler uafbrudt, som om de har noget fornuftigt at sige. Men det er jo fedt, at de selv synes det. De skal koncentrere sig om deres medarbejdere og deres sangere nu. De skal virkelig koncentrere sig nu. Jeg håber alt godt for Patrick og for Anker, men foreløbig er det ikke sket for dem, konstaterede han.

Skidt være med det

Ifølge Thomas Blachman har hans meddommere ikke forstået, hvor han og Andrea Brøndsted ville hen med deres samarbejde.

- Vi får det, vi får, og så handler det også om at honorere samarbejdet og det smagfulde forløb. Men skide være med det. Folk gør, hvad de gør. Jeg har det sgu fint.

- Hvad havde du gjort anderledes i forhold til Patrick, hvis du var Ankerstjerne?

- Det kan jeg ikke røbe. Men jeg havde lavet noget, der kaldtes god musik i hvert fald. Det er der ingen tvivl om.

Da Ekstra Bladet talte med Ankerstjerne umiddelbart efter showet, tog han Blachmans kritik fra scenen i stiv arm.

- Han står også i en ubehagelig situation, og jeg kan ikke sige, at jeg ikke ville gøre det samme. Jeg tror også godt, han ved, at der er mere potentiale i mit og Patricks samarbejde end i hans og Andreas. Han var frustreret, lød det fra Ankerstjerne.