Rasende Blachman til journalist: - Du skal holde kæft

Den populære 'X Factor'-dommer Thomas Blachman skal være far igen.

Det annoncerede han selv ved en koncert med sine to makkere i jazzztrioen Ginman/Blachman/Dahl i slutningen af januar.

Blachman: - Jeg skal snart være far igen

Men da Ekstra Bladet mødte 55-årige Thomas Blachman forud for liveshowsene i musikprogrammet, var den kommende familieforøgelse ikke populært stof at spørge til.

- Det har jeg ingen kommentar til, lød det fra Blachman.

- Hvorfor ikke?

- Det har jeg ikke. Det gider jeg ikke.

Thomas Blachman var ikke interesseret i babysnak på pressemødet. Foto: Mogens Flindt

B-siden af berømmelsen

For de fleste er en baby i maven på ens udkårne en glad historie, som man gerne fortæller om, men Thomas Blachman er tydeligvis af en anden mening.

- Der står et eller andet lort på hver evig eneste fucking forside i et eller andet lorteblad hver eneste uge, når jeg går ned og køber en pakke cigaretter. Jeg er simpelthen så træt af det. Det bliver formuleret på en måde, som om jeg informerer alle omkring, hvad jeg går og laver. Jeg er så træt af det. Det er virkelig b-siden af det her. Så det gider jeg slet ikke at kommentere. I skal bare gøre jeres ting, og så skal jeg have et privatliv, tordnede han og tilføjede.

- Det andet skader mere, end det gavner.

- Så man skal ikke ønske dig tillykke med at blive far igen?

- Du skal holde kæft!

Du kan se interviewet med 'X Factor'-dommeren i videoen over artiklen.

Juleaftensdag kunne Thomas Blachman fortælle, at han er blevet forlovet med den svenske sanger og digter Julia Liebig Werup. Han har været gift to gange før og har to børn.