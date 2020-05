Rasende seere: - Det er for dårligt!

En lang række seere undrede sig lørdag aften over, hvorfor der måtte være et stort antal tilskuere til 'X Factor'-finalen trods forsamlingsforbuddet. Nu forklarer TV2 hvorfor

Lørdag aften bød TV2 velkommen til den helt store 'X Factor'-finale i studierne i Brøndby, og for første gang siden coronavirussens indtog i Danmark, foregik det med et relativt stort publikum.

TV2 havde nemlig trods coronavirus 180 tilskuere på plads i studiet til at heppe på Mathilde Caffey, Alma Agger og Emil Wismann, der kæmpede om 'X Factor'-trofæet.

Netop det store publikum fik Ekstra Bladets læsere til at undre sig, og i livebloggen under showet væltede det ind med kommentarer fra utilfredse læsere, der var vrede over, at forsamlingsforbuddet tilsyneladende ikke gælder for TV2.

'Hvorfor må publikum stå så tæt? Så kan vi jo ligeså godt åbne hele landet op. Giver jo ingen mening, at nogen skal holder afstand og er maks 10, mens andre ikke må', skrev en læser for eksempel.

'Gælder forsamlingsforbuddet ikke for X-faktor? Synes der er mange samlet i studiet', lød det fra en anden, mens en tredje fortsatte:

'Det er fandeme for dårligt, at forsamlingsforbuddet ikke gælder for TV2. Dårlig stil'.

180 tilskuere var på plads i 'X Factor'-studiet. Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix

Forsamlingsforbud gælder ikke

Nu forklarer TV2, hvorfor det kunne lade sig gøre at have så meget publikum i studiet lørdag aften trods forsamlingsforbuddet på ti personer.

'Publikum i studiet blev en mulighed som led i aftalen om yderligere genåbning af Danmark, som et enigt Folketing besluttede i onsdags. Vores siddende publikum er ikke underlagt forsamlingsforbuddet, så længe der er tale om siddepladser, at der fastholdes en afstand på en meter fra næsetip til næsetip, og vi i øvrigt efterlever de generelle anbefalinger i forhold til afspritning mv', lyder det i en skriftlig kommentar fra TV2.

De understreger desuden, at de har fulgt alle retningslinjer, som er blevet udst

'Vi har naturligvis fulgt alle retningslinjer, og ordensmagten har både før under hele showet været til stede og kan bekræfte, at alt er forløbet efter forskrifterne', lyder det videre.