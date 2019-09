Rasende seere: Fuldstændig vanvittigt!

Tredje program blev endestationen for skuespiller Marie Bach Hansen og partneren Martin Parnov Reichhardt i 'Vild med dans'. Det til stor overraskelse for mange, da parret havde fået stor ros og hele 22 point fra dommerne.

Alligevel var det ikke nok, og Marie Bach Hansen og Martin Parnov Reichhardt måtte se sig slået i en omdans mod bordtennisspiller Michael Maze og danser Mie Moltke.

Den afgørelse fik en del seere op i det røde felt, og efterfølgende væltede det ind med beskeder fra rasende seere til Ekstra Bladet. Her var der bestemt ikke tilfredshed med afgørelsen, der dog er foretaget af seerne selv.

'Fuldstændig vanvittigt, at de er ude. Danmark I har stemt ad H til... Så latterligt', skriver en.

'Vildt de to fantastiske par er i omdans. Der må åbenbart sidde nogen ude i stuerne og spolere det. Og det er også lykkes. Flot!, skriver en anden.

Flere seere påpeger også, at de mener, det efterhånden tæller mere, hvor kendt man er, end hvor godt man danser. Som eksempel nævnes kokken Umut Sakarya, der til trods for bundpoint er gået direkte videre de sidste to fredage.

'En fiasko fra TV2's side. Gælder det om at danse godt eller om at have flest følgere?', konstaterer en.

I chok: - Jeg er totalt skuffet

'Det er helt vildt. Der må være fejl i stemmeoptællingen', lyder det fra en anden.

Andre er dog mere positivt stemte og mener, at det var det helt rigtige par, der røg ud.

'Fortjent at de røg ud. De var bare ikke gode nok'.

Så gik den ikke længere for Marie Bach Hansen og hendes partner. Foto: Ritzau Scanpix/Martin Sylvest

Meget ærgerligt

Blandt dansepar og dommere var der dog umiddelbart efter afgørelsen også en del undren over, hvorfor det blev Marie Bach Hansen og Martin Parnov Reichhardt, der skulle forlade konkurrencen.

- Det var en meget overraskende omdans. Jeg er meget overrasket over, at det er to par, som rent dansemæssigt, teknisk og mekanisk er meget velfungerende, der står der. Men det er igen det, der er så interessant ved det her program. En ting er, at vi fire dommere sidder og kigger på noget qua vores erfaring, men det giver noget helt andet til seerne, som vurderer popularitet og andre ting, siger Jens Werner om afgørelsen og fortsætter:

- Det har vi set så mange gange før i de næsten 16 sæsoner, der er gået, og det kommer ikke bag på mig, at sådan noget sker, men det er ærgerligt, at nogen, der danser så godt, som Marie og Martin gør - rent teknisk - bliver stemt ud på bekostning af andre, som måske ikke gør det. Men sådan er det. For mig er det rigtig ærgerligt, for jeg tror, der var meget mere dans i Marie. Det må jeg sige. Hun var slet ikke færdig endnu.

Kessler knockoutet i retten

Også parret Mikkel Kessler og Mille Funk var overraskede over omdansens udfald.

- Det er altid kedeligt, når vi skal sige farvel til nogen. Det er pisseærgerligt, at det blev Marie. Men vi ved også, at det er sådan, det er i det her program, lyder det fra Mikkel Kessler.

- Det viser bare, at man aldrig ved, hvad der skal ske det, og at man skal nyde det. Det er vildt synd, for de lå rigtig højt, og de fortjente ikke at ryge ud, lyder det videre fra Mille Funk.