Rasende seere: - Har dårlig samvittighed

Så skete det endnu engang.

Biolog og naturformidler Vicky Knudsen og hendes partner, Martin Reichardt, blev fredag aften reddet af seerne trods bundpoint fra dommerne, og dermed sikrede de sig ikke bare en, men hele to uger videre i 'Vild med dans'.

Det til trods for, at klappen endnu engang gik ned for Vicky Knudsen, da hun fredag aften skulle danse cha cha cha.

Kæmpe chok: - Vi er max skuffede

I stedet blev det tv-vært Kristian Bech og partneren Mille Funk, der trak det korteste strå og måtte forlade programmet.

Og netop det udfald var der ikke udpræget begejstring for blandt Ekstra Bladets læsere.

'Totalt latterligt at Vicky gik videre. Så i aften 'Vild med dans' for første gang i flere år for at please min kone. Det får hun mig ikke til igen!', skrev en for eksempel, mens en anden fortsatte:

'Vicky burde ryge ud med fuld musik og hendes dansepartner gjorde det så godt. Pinligt at danskerne lader den nye Allan Simonsen fortsætte', lød det videre.

Vicky Knudsen og Martin Reichardt fik de laveste point fra dommerne. Kun 10 point blev det til. Foto: Mogens Flindt

Meget overraskede

Vicky Knudsen og Martin Reichardt var da også selv en anelse overraskede over aftenens udfald, da Ekstra Bladet mødte dem umiddelbart efter fredagens 'Vild med dans'.

- Vi regnede med at stå i omdans. Det er først en enorm overraskelse. Så en enorm følelse af, at folk er enormt søde, når det var sådan en flot sidsteplads, vi havde. Og så var det jo også den der hårde følelse af at have to dygtige par, der står på gulvet og skal i omdans. Men - det var mere overraskende end sidst, vil jeg sige, lød det fra en glad Vicky Knudsen.

Tordner: - Det er uværdigt

Parret har nu sikret sig to uger i programmet. Næste uge er nemlig 'Knæk cancer'-uge, og her er der traditionen tro ingen, der forlader konkurrencen.

- Jeg er stadig ved at forstå det. For næste uge er det 'Knæk cancer', og det har jeg heller ikke været med til før, så det bliver en stor oplevelse for os begge at få lov til at være med til det, lød det fra Martin Reichardt.

Parret var meget glade og lettede efter fredagens strabadser. Foto: Mogens Flindt

Dårlig samvittighed

- Tænker I, det er fair, at det er jer, der går videre, når I har fået så dårlige point?

- Jeg tænker, at de to par, der stod i omdans, var virkelig dygtige. Så på sin vis kan man jo være enige med det (at det er unfair, red.), men det er jo et underholdningsprogram, og fordi vi er kommet lidt tilbage fra en hård start, så har vi formået at nyde det og have det godt og leve os ind i dansen i denne her uge, og det synes jeg virkelig også har en hel masse værdi, lød det fra Martin Reichardt, mens Vicky Knudsen ikke lagde skjul på, at hun havde en anelse dårlig samvittighed:

- Jeg tror, at det er meget klassisk mig at få dårlig samvittighed, når jeg er den, der dansede dårligst. Men samtidig kan jeg jo ikke andet end at omfavne den enorme opbakning, der er til, at jeg var mig selv, uanset hvordan det så gik med dansen, lød det fra Vicky Knudsen.

Det er slut

Nydanseren lagde da heller ikke skjul på, at langt fra alt gik efter planen fredag aften.

- Det har bare været sjovt hele ugen, og så kegler jeg igen, når det gælder. Men vi har fået så meget kærlighed trods pointene, sagde hun og fortsætte med at fortælle, hvorfor det går galt gang på gang:

- Der er bare nogle af de andre - eller alle de andre, der har større talent. Ligeså snart jeg skal kunne nogen trin - det går utroligt langsomt oppefra hovedet og til benet, og så klokker jeg enormt hurtigt i det. Når andre formår at præstere, når det virkelig gælder, så tager jeg den omvendte tur. Så det vil jeg prøve at lave lidt om på de næste par uger, sagde hun med et grin.

Kæmpe lønforskelle: Det tjener de på 'Vild med dans'