Rasende Sofie Linde: For meget!

I fredagens udgave af 'X Factor' gik bølgerne i den grad højt. Især imellem dommerne, som gik i flæsket på hinanden og deres deltagere.

Da det spidsede til, og det var afgørelsens time, gik dommerne så hårdt til hinanden, at vært Sofie Linde fik nok.

- Jeg er skidesur på jer lige nu. Jeg synes ikke, det er okay. I skal simpelthen opføre jer ordentligt, sagde hun bestemt fra scenen, da der skulle tages et valg om, hvorvidt det var Kali, eller Ilona, der skulle videre i 'X Factor'.

Dommerne havde enormt svært ved at enes. Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix

Da Ekstra Bladet fangede Sofie Linde umiddelbart efter showet, satte hun et par ord på, hvorfor hun blev så gal.

- Det var på mange måder en følelsesmæssig aften. Vi er nået dertil i konkurrencen, hvor følelserne kommer frem. Det er et program, der er et underholdningsprogram, men det er også et program fyldt med ægte følelser. Alle, der laver det her arbejde, arbejder næsten i døgnets 24 timer, og selvfølgelig er man involveret, og det spidser til på et tidspunkt, og det spidsede til i aften, og det var sgu lidt hedt. Det var bare for meget, sagde hun ærligt.

Fredagens 'X Factor' var speciel, da der for første gang nogensinde ikke var publikum på. Det skete som konsekvens af udbredelsen af coronavirus. Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix

Meget vred

Sofie Linde lagde da heller ikke skjul på, at hun blev enormt vred i øjeblikket.

- Jeg blev meget vred. Lige nu kan jeg ikke rigtig huske en skid, men jeg blev vred, og jeg synes, at det var træls. En træls afslutning.

- Synes du, at dommerne var for hårde ved hinanden?

- De er ikke for hårde ved hinanden, for det er jo følelser. Det er et udtryk for, at de går op i det, de laver. Den passion er jo altafgørende for, at det her program svinger og fungerer, men det er også det, der gør, at man kan ende her, hvor alting koger over, og bægeret flyder over, og det var bare en særlig situation i aften, fordi Nanna havnede i den mest skrækkelige situation for enhver dommer og skulle vælge mellem sine deltagere.

Bliver hyldet

Efter fredagens afsnit er Sofie Linde af mange blevet hyldet på de sociale medier for at turde at sige fra over for dommerne og hendes måde at håndtere episoden på.

- Det er jeg vildt glad for, for det var en akavet omgang, så det er jeg vildt glad for. Det var en svær dag på arbejde.

Også Blachman, som fik en del røg fra Sofie Linde, havde kun ros til overs for hende efter fredagens strabadser.

- Hun er en skøn kvinde. Hun er måske den bedste tv-vært i Danmark nogensinde, sagde Blachman om Sofie Linde.

- Men jeg synes ikke, hun havde ret i, at vi ikke opførte os ordentligt. Det er et hårdt scenarie, for vi sidder i vores eget klangunivers. Der er ikke publikum, der bryder ind, og måske har vi fået mere taletid, fordi vi ikke biver afbrudt, og det har konsekvenser, sagde han videre.

Hvordan det går videre i 'X Factor', kan du se på fredag kl. 20.00 på TV2 og TV2 Play.