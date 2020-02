Rasende 'X Factor'-deltagere: - Det er noget bullshit

Når 'X Factor' fredag aften bliver sendt live for første gang i år, bliver det med Ankerstjernes sammensatte pigegruppe Sway - bestående af Camilla Alrøe Okotie, 18, Miriam Larsen, 17, Tiffany Kunstmann Andrews, 15, og Roya Attaei, 16 - på scenen.

Den nye gruppe glæder sig til at stå på scenen og give den gas, men siden deres sammensætning har de måttet forholde sig til kommentarer om, at de forsøger at være ligesom rapgruppen Maria og Bea fra sidste års 'X Factor', som blev voldsomt populære, efter de twerkede sig igennem Five Chair Challenge.

Og netop den sammenligning er Sway ved at være godt trætte af.

Det fortalte de, da Ekstra Bladet tirsdag mødte dem til pressemøde på 'X Factor'.

- Vi kommer ikke til at være Maria og Bea på nogen som helst måde, sagde Roya bestemt.

Hun blev hurtigt suppleret af Miriam:

- Vi er vores helt egne, og så kan vi synge, sagde hun.

- Vi lægger stilen, og vi har faktisk talent til at kunne producere musik og komme med en masse power, sagde Tiffany.

Ifølge Sway kan vi forvente fuld power og attitude fra deres hånd. Foto: Linda Johansen

Bullshit

Især gruppens medlem Roya har måttet lægge øre til, at hun minder om Bea fra sidste års 'X Factor'.

- Det er bullshit. Jeg blev sammenlignet med Bea, og den eneste grund til, at jeg gjorde det, var, at jeg havde langt mørkt hår, og at jeg rappede. Mig og Bea er helt forskellige. Alt er forskelligt. Så jeg føler ikke, at vi skal sammenlignes, bare fordi jeg har langt, brunt hår, sagde Roya.

- Vi er intet ligesom dem, og vi gider ikke sammenlignes med dem. De gør deres ting. De har gjort det godt. Men vi gør vores egne ting. Og vi skal ikke sammenlignes, understregede hun videre.

Maria og Bea nåede langt i 'X Factor', men måtte pludselig trække sig på grund af et pludseligt dødsfald i Beas nærmeste familie. Foto: Mogens Flindt

At Sway adskiller sig fra Maria og Bea glæder gruppen sig også til at vise fredag aften, hvor det første liveshow står for døren.

- Vi har brugt så meget tid på at øve, og vi glæder os helt vildt, sagde Tiffany.

- Man kan forvente god lyd og en masse power. En masse koreografi. Dans. Moves. En masse makeup og vildt hår, lød det nærmest i kor fra pigegruppen, der på ganske kort tid er blevet veninder.

Overraskende udmelding: - Det var bare et PR-stunt

- Det er ligesom at være søskende. Vi hader hinanden, men elsker også hinanden. Vi synes, hinanden er vildt irriterende, men når vi så ikke er sammen, så savner vi hinanden, sagde Roya med et grin, mens de andre nikkede.

Hvordan det går Sway videre i 'X Factor', kan du se på fredag klokken 20 på TV2 og TV2 Play.

