Raser: - Det er noget pjat

'En, der modsat har skuffet danseeksperten i denne sæson, er Silas Holst'.

Sådan lød de indledende ord fra oddssætter og 'Vild med dans'-ekspert hos Danske Spil Mathias Reimer Larsen forud for fredagens omgang 'Vild med dans'.

'Silas har altid været den danser i 'Vild med dans', der tog flest chancer og havde de mest kreative koreografier. Men i denne sæson synes jeg slet ikke, han blomstrer, som han plejer. Det er som om, at han ikke giver sig helt', påpegede oddssætteren videre og noterede, at man godt kan mærke, at Silas Holst har meget andet at se til udover 'Vild med dans' og derfor ikke har nok fokus på programmet.

Den kritik giver Silas Holst dog ikke meget for, og det var han ikke bleg for at give udtryk for, da Ekstra Bladet mødte ham og Nukâka Coster-Waldau efter fredagens 'Vild med dans'.

- Han kalder sig også ekspert og skriver, at jeg har vundet to gange. Jeg har vundet tre. Når man er ekspert, skal man være ordentlig, lyder det spidst fra Silas Holst.

'Vild med dans'-stjernen kan samtidig ikke nikke genkendende til, at han ikke skulle være ligeså kreativ, som han plejer.

- Det er noget pjat. Jeg tror, han har brugt ordene, at jeg skuffer fælt, og det synes jeg nu ikke rigtig, at jeg gør. Han siger, jeg ikke tager chancer. Jeg synes da, det er en rimelig stor chance at danse i høje hæle og perleøreringe i en tango og lave akrobatik, siger Silas Holst og fortsætter:

- Jeg synes i den grad, vi tager nogle chancer. Chancer deler altid vandene, og måske er han bare en af dem, der ikke synes om det, og fred være med det!

Silas og Nukâka gik fredag direkte videre i 'Vild med dans'. Foto: Mogens Flindt

Vant til det

Ifølge Silas Holst har han efter mange år i 'Vild med dans' vænnet sig til, at der altid er delte meninger om ham og hans indsats.

- Jeg er rimelig vant til det efterhånden. Der vil være nogen, der kan lide det, og andre der ikke kan, men det er, hvad det er, og så længe vi kan lide det og har det sjovt, er det, det vigtigste. Der er gudskelov nogle derude, der gerne vil stemme os videre, og det gør det endnu sjovere, lød det fra Silas Holst, der blev suppleret af sin partner:

- Vi er altid glade for vores beslutninger og holder ved det og tror på det. Og så må vi skuffe fælt.

- Men er der noget om, at du har for travlt, Silas? Du har jo koncerter (Disko Tango, red.) også og andre ting?

- Det har jeg ikke. Jeg laver to koncerter om ugen oveni det her. Det er ikke meget, lød det fra Silas Holst.

- Men du har meget at se til med, at du skal lære mig at danse, lød det med et grin fra Nukâka Coster-Waldau.

- Jeg synes ikke, jeg har for meget om ørerne, og jeg fungerer godt, når jeg har travlt, siger Holst.