Raser: - Det var forræderi

Mindre end 24 katastrofale timer ændrede alt for Daniel Rosendal i årets 'Paradise Hotel', hvor han måtte se sin sikre grund under fødderne forsvinde, og hans farvel til programmet blive en realitet.

- Det er bare følelsen af, at man bliver forrådt, siger Daniel Rosendal til Ekstra Bladet.

Han røg i farezonen, da Türker Alici skulle starte en af programmets traditionelle kæder, hvor man skal give et sort hjerte videre til en, man gerne ser på hotellet. Han gav det videre til Jonas Ptak, der mod Türkers plan gav det videre til Oliver Erngart.

Da alle fyrene på hotellet havde været igennem møllen, stod Daniel Rosendal tilbage med det sorte hjerte, der betød, at han skulle i direkte duel på overlevelse mod Mike Jensen. Tre af hotellets andre gæster skulle diskutere sig frem til, hvem af de to, der skulle forlade hotellet, og her valgte Marco Harry, Türker Alici og Julie Bischoff alle noget overraskende at pege på Daniel Rosendal.

Dermed blev det til et farvel til programmet for Daniel Rosendal, der ellers stod i gruppe med Marco og Julie. Hans faste partner, Anna Seneca, proklamerede i kølvandet på hans farvel, at det var gået efter planen. Av.

- Jeg kan ikke sætte ord på det, jeg bliver fucking gal, siger Daniel Rosendal i programmet.

Kastede mig på bålet

Over for Ekstra Bladet uddyber han:

- Det var mig, der lavede gruppen sammen med Anna, og så vender det 180 grader, fordi Anna tænker med underlivet og vælger kærligheden i stedet for partnerskabet. Hun kastede mig på bålet, siger Daniel Rosendal til Ekstra Bladet med henvisning til, at Anna med ham ude af hotellet kunne danne par med Oliver, som hun i dag er kærester med.

Daniel og Mike måtte hver vælge tre, der ikke måtte være med til at afgøre, hvem af dem der skulle ryge. Foto: Nent Group Danmark/Janus Nielsen

Adrianna Wozniak havde forsøgt at advare ham om, hvad der var på færde. Da Daniel hørte om hans gruppes påståede bagholdsangreb, konfronterede han Anna og Julie, der afviste blank. Det har han det stramt med i dag.

- Jeg brækker mig bare ved tanken. Jeg kan godt huske det. Jeg siger tingene, som de er, man skal være ærlig og oprigtig, sådan har jeg det, men det er så måske også det forkerte sted at være. Jeg konfronterede dem med det, og de løj mig direkte op i ansigtet. Allerede der lugtede jeg godt lunten lidt, siger han.

- Da du er røget ud, vender du dig om og beder dem fjerne knivene i ryggen på dig. Hvorfor gør du det?

- Folk siger, jeg kun snakker om loyalitet, men det bunder i, at i hele mit liv har der været noget, hvor man får knive i ryggen af dem, man stoler på. De skulle lige have den. Jeg er ligeglad med, om de får dårlig samvittighed, det er bare et udtryk, jeg bruger, siger han.

Ingen kontakt med Anna

Daniel Rosendal er glad for den måde, han er blevet fremstillet på i programmet, som han mener har været dækkende for hans oplevelser i Mexico. Han betegner da også 'Paradise Hotel' som en kæmpe oplevelse, som han ikke ville have været foruden.

Til slut var det Marco Harry, Julie Bischoff og Türker Alici, der skulle afgøre, hvem der skulle forlade hotellet. Foto: Nent Group Danmark/Janus Nielsen

Hans faste partner i programmet, Anna Seneca, snakker han dog ikke længere med. Efter hun gik bag om ryggen på ham og var med til at orkestrere hans exit fra hotellet, mener han ikke, at han kan bruge hende til noget.

- Vi har ikke snakket, siden vi kom hjem, og jeg har heller ikke behov for at snakke med hende. Man skal kunne skelne mellem tingene, men sådan nogle personer har jeg ikke behov at være i nærheden af, siger han.

I ugen op til hans fald fra tronen var Daniel begyndt at snakke med Türker om at lave deres egen gruppe. De to dødsfjender havde været efter hinanden siden starten af programmet, men faktisk var det tæt på, at den uventede alliance blev en realitet, afslører han.

- Det var faktisk rigtig tæt på. Vi var dødsfjender derinde taktisk, men vi snakkede godt sammen, og han var den, jeg snakkede bedst med udover Tobias (Friberg, red.) og Balo (Casper, red.). Jeg følte ikke, at jeg kunne stole på ham på grund af den måde, han spillede på, men det var tæt på, det skete, slutter Daniel Rosendal af.

