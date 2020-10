Raser mod DR: - Det er usmageligt

Det er ikke kun Morten, som er rasende over DR2's video på Facebook.

'Føj for satan! Hvordan fanden kan man få sig selv til at bruge kræft til at lave satire! Ligegyldigt hvem eller hvad man laver satire over, så er der nogle emner man bør gå LANGT uden om!!! Er det så også okay, i jeres øjne, at bruge voldtægt, dyremishandling o.lign. til satire?`Nej ,vel?Og bare rolig, dig der har fået den tvivlsomme ære at svare på alle kommentarerne, det er ikke dig jeg/vi er sure på. Det er de vandvittige, åndsfraværende jubelidioter der har fået den "geniale" ide at lave denne video!,' skriver en bruger til videoen, mens en anden skriver:

'Fint I vil prøve at lave satire på influencere, men jeg følger rigtig mange, og har da aldrig nogensinde oplevet en eneste være overfladiske og joke omkring alvorlig sygdom!! Det er for langt ude det der. Jeg har selv kræft meget tæt inde på livet pt. Muligvis havde jeg fundet det en smule mere satirisk og sjovt, hvis det ikke var tilfældet. Desværre er der nok mange, der heller ikke synes det er sjovt, og som lægger mere vægt på I involvere en så alvorlig sygdom som kræft, i jeres forsøg på at gøre grin med influencere!!!'

'Når man som mig har haft kræft 2 gang, så er det der bestemt ikke sjovt, lige meget hvordan man vender og drejer det. Det rammer mig meget hårdt. Det er usmageligt at lave sådan noget om cancer, som er så alvorlig en sygdom,' skriver en tredje.