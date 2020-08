Raser mod DR og Anders Lund Madsen: 'Han er en klovn'

Det skulle handle om kultur, da Clement Kjersgaard torsdag inviterede til debat i DR-programmet 'Debatten'.

Blandt gæsterne i afsnittets første del var journalist og tv-vært Anders Lund Madsen og Zenia Stampe, der er kulturordfører for Radikale Venstre. Bølgerne gik højt mellem dem et par gange, og de fik besked på ikke at afbryde hinanden, mens der også blev sendt et par stikpiller begge veje.

Efterfølgende er Zenia Stampe langt fra tilfreds med det, der kom ud af afsnittet. Det skriver hun i et opslag på Facebook, hvor hun fortæller, at hun troede, at det var lykkedes at gøre kulturpolitik til et tema på den store scene.

Zenia Stampe er kulturordfører hos Radikale Venstre. Foto: Mathias Svold/Ritzau Scanpix

'Men jeg blev slemt skuffet. For da kameraet rullede, gik det hurtigt op for mig, at det aldrig havde været planen at skabe en seriøs debat om kunst og kultur. Nej, nej, det var jo 'bare' kultur, så hvorfor ikke invitere et par klovne, der kunne tosse lidt rundt i manegen og råbe prut, mens vi andre så måbende til. Jeg blev selv stillet over for Anders Lund Madsen, hvis adgangsbillet var, at han engang har sagt, at der bliver lavet for meget kunst i Danmark,' skriver hun.

'Det var åbenlyst ikke noget, han havde tænkt specielt meget mere over, men det forhindrede ham ikke i at takke ja til invitationen og bruge dyrebar tv-tid til associere frit over, hvad corona ville betyde for kunsten. Det er det bedste, der er sket for dansk kulturliv siden 1945, proklamerede han. Nu vil al den dårlige kunst falde og kun den bedste kunst, “den, der kan sælge popcorn“, vil stå tilbage.'

'DR håner kulturen'

Zenia Stampe skriver, at hun ikke er rasende på Anders Lund Madsen.

'Han er jo bare en klovn. Og jeg var egentlig heller ikke rasende i går, da jeg forlod 'Debatten'. Bare nedslået. Men jeg blev rasende, da jeg for et par timer siden opdagede, at det ENESTE, som DR har valgt at bringe på Debattens facebook-side fra hele den timelange udsendelse er det klip, hvor Anders Lund Madsen kommer med sit forvrøvlede sludder og sine udokumenterede påstande.'

'Regeringen har glemt og ignoreret kulturen, og i foråret var de parate til at ofre den. Det er sandt. Men DR går skridtet videre. DR håner og nedværdiger kulturen på et tidspunkt, hvor vi har desperat brug for den,' skriver hun i opslaget.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en uddybende kommentar fra Zenia Stampe. Hun har dog ikke besvaret vores henvendelser. Du kan læse hele hendes opslag HER.

'Hun fremstår som klovn'

Anders Lund Madsen er også rasende, fordi Zenia Stampe er rasende. Foto: Philip Davali

Ekstra Bladet har været i kontakt med Anders Lund Madsen, der via mail svarer igen på kritikken fra Zenia Stampe og skriver, at 'det er fristende at blive rasende den anden vej'.

'Fordi Zenia Stampe fremstår som en klovn i sit opslag på samme måde, som hun fremstod som én i DR2s Debatten forleden. Hun blander begreberne 'kunst' og 'kultur' sammen, ligesom hun tillægger mig holdninger, jeg ikke har, og jeg ved ikke, om hun bare er lidt langsom rent semantisk eller simpelt hen har været så længe i professionel politik, at hun ikke længere hører efter, hvad andre siger,' skriver han.

Han skriver, at han ikke har kaldt coronavirussen for det bedste siden anden verdenskrig - men det største. Og det står han ved.

'Der sker noget! Det burde - alt andet lige - være en gave. Jeg ved godt, at pandemien er en tragedie på enormt mange planer, men hvis man er kunstner og lever for at skabe kunst, så må det være en fordel, at man nu har en situation, hvor livet pludselig er tydeligt og til at tage at føle på.'

Udover de to medvirkede blandt andre kunstneren Kristian von Hornsleth også. Foto: DR

Han mener, at nye festivaler vil opstå, hvis de nuværende ikke overlever, og det samme gør sig gældende for andre kulturtilbud. Han ser det derfor ikke som en tragedie for samfundet, når enkelte ting lukker, for 'den gode kunst skal nok klare sig'.

'Simon Kvamm og Kirstine Roepstorff og Amalie Langballe og Kirsten Justesen og Henrik Nordbrandt vil komme igen og måske endda være i stand til at hjælpe os andre til at få en eller anden form for mening ud af alt denne modgang.'

'Det handler om, at vi har vænnet os til, at alting ligesom er kunst. Der er masser af kultur, og jeg har intet problem med dét, og jeg har da også indtryk af, at vi som samfund gør en hel del for at understøtte rigtig meget kultur, og fint for mig. Det er bare en anden diskussion. Zenia Stampe vil så give nogen flere af vores penge til nogle spillesteder og nogle biografer og museer og den slags, og det har hun al mulig ret til.'

'Det er bare ufint at kalde folk, der er uenig med hende i dét, for grimme ting, men jeg tror, hun har været i politik så længe, at hun er blevet træt af at lytte. Og dét er lidt klovnet, når nu hun ligefrem er valgt til at lede os. Jeg synes, hun skulle tage på et eller andet silent retreat ovre i Jylland i et par dage og så øve sig i at lytte til freden og roen. Hvem ved, måske kunne der komme en lille akvarel eller et haiku ud af det. Så fik vil endnu en kulturarbejder til den dejlige store flok.'