Raser over Anders: - Ja, jeg kaldte dig idiot!

Bølgerne gik højt på de sociale medier i aftes, da 'Gift ved første blik' løb over skærmen på DR1.

Især Anders Pilemand fik nogle hårde ord med på vejen, efter han afslørede, at han, fra han så Luna første gang, godt vidste, at der ikke var en fremtid for tv-ægteparret. Primært på grund af hendes udseende.

Konklusion på i aften: Anders er et røvhul. Luna skal huske at glæde sig over, at hun fandt ud af, at han rent faktisk er et kæmpe røvhul så tidligt i ægteskabet. Eller langt inde i ægteskabet, hvis du spørger Anders. #tueogtonystvklub #giftved1blik — Bjarke Charlie (@BjarkeCharlie) September 12, 2019

Hvor er det hjernedødt, hvordan Anders har holdt Luna for nar, hvis han reelt fra første sekund ikke har villet hende. Er han en 20-årig fuckboy fra Tinder eller en 50-årig dude i tørdok gennem 12 år? Ingen ved det #tueogtonystvklub #giftved1blik — Lea Outzen (@lea_outz) September 12, 2019

Sidder tilbage, og er mundlam over Anders, stolt over at Luna håndterer det så flot, det havde jeg ikke gjort, og glad på de resterende pars vegne #tueogtonystvklub — Hanne Jensen (@inger_hanne) September 12, 2019

Også Ekstra Bladets 'Gift ved første blik'-ekspert, Eva Lundberg, der medvirkede i sidste sæson af programmet, er rasende over den måde, Anders Pilemand behandlede Luna Elmkjær på.

- Jeg synes, at det er rent misbrug af Lunas tillid, når Anders på bryllupsnatten har sex med hende. På den måde fortæller han hende, at han gerne vil hende. Han sender et klart signal om, at det er dig og mig nu, og vi skal videre sammen. Det er sådan kvinder tænker. Hun er blevet gift og har sex med sin mand på bryllupsnatten. Det er ikke et engangsknald for hende - hun ser en fremtid, lyder Eva Lundbergs vurdering.

Det, der får Eva Lundberg mest op i det røde felt er, at Anders godt vidste, at han ikke ville være sammen med hende, da de havde sex.

- Derfor synes jeg godt, at man kan sige, at han i den grad har misbrugt hendes tillid. Hvad bilder han sig ind. Han skulle have holdt Pjerrot i bukserne, siger hun.

Eva Lundberg er skarp i sin kritik af Anders Pilemand. Foto: Henning Hjort

Eva Lundberg er mildt sagt forarget over, at Anders Pilemand går så meget op i sin tv-bruds udseende.

- Han havde regnet med, at det var en noget anden model, der ville komme. Fra han så Luna komme op ad gulvet, var det ikke den figur, han havde regnet med. Og jeg vil godt lige fastslå, at Luna ikke fejler noget. Hun er en dejlig varm og meget ærlig kvinde. Du ser, hvad du får. Men han var skuffet, da han så hende. Men hvad bilder han sig egentlig ind?, siger hun.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Anders Pilemand, der ikke ønsker at svare på den kontakte kritik.

Tidligere har han dog sagt til Ekstra Bladet, at han ikke føler, at han pludseligt vendte på en tallerken.

- For mig er det ikke noget, der sker lige pludselig. Det er en gradvis udvikling, men som seerne oplever det, kan jeg godt se, det virker meget brat. Luna kom med mange komplimenter til mig, som jeg blev smigret af. På et tidspunkt går det op for mig, at jeg ikke kan gengælde det. Derfor bliver jeg nødt til at bede om en tænkepause. Jeg vil ikke gå og spille skuespil overfor hende.

